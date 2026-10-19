Эти марки и модели машин охотнее всего покупали на вторичке в сентябре

«Автостат»: самыми популярными авто с пробегом стали четыре модели Lada и Kia Rio

В сентябре россияне приобрели 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, сообщает агентство « Автостат».

Это максимальный месячный результат с начала года: продажи выросли на 7,5% к августу и на 0,7% к сентябрю прошлого года. За девять месяцев 2026-го объем вторичного рынка достиг 4,5 млн единиц – на 2% больше, чем годом ранее.

В марочном зачете лидирует отечественная Lada – 123,1 тыс. проданных машин. Следом идут Toyota (60 тыс.), Kia (30,9 тыс.), Hyundai (29,7 тыс.) и Volkswagen (26,5 тыс.). Относительно августа рост показали все десять ведущих брендов, сильнее всего – BMW (+10,7%), слабее всех – Kia (+1,4%). В годовом сравнении положительная динамика лишь у четырех марок, лучшие результаты у Honda (+14,6%) и Volkswagen (+13,4%), а в минусе сильнее других Kia (-6,5%) и Lada (-5,9%).

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В модельном рейтинге первые четыре строчки заняли представители Lada: «классика» (20,8 тыс.), Samara 2 (13,8 тыс.), Priora (13,4 тыс.) и Granta 2 (12,1 тыс.). Замкнула пятерку лучшая среди иномарок Kia Rio (10,9 тыс.), единственная модель из топ-10 со снижением к августу (-7,5%). За год прибавили Granta 2 (+23,1%), Toyota Corolla (+13,1%) и Granta (+4,7%), а сильнее всех потеряла «классика» Lada (-18,5%), говорится в исследовании.

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