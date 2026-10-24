На каких кроссоверах ездят в Китае: самые популярные модели

Топ-10 самых популярных кроссоверов Китая за 9 месяцев 2026 года

Данные о регистрациях новых машин с января по сентябрь 2026 года легли в основу рейтинга самых популярных кроссоверов Китая, который составили « Китайские автомобили». Ориентиром послужили публикации местной ассоциации дилеров (CADA) и Ассоциации по информации о рынке легковых автомобилей (CPCA). Практически весь список – электромобили и гибриды, хотя без традиционных ДВС в десятке тоже не обошлось.

Первые три места

Самый большой тираж за три квартала – у Tesla Model Y, которую выпускают в Шанхае: 277 290 экземпляров. Отрыв от преследователей солидный, хотя относительно января-сентября прошлого года продажи просели на 5,1%. Цены на этот электромобиль в Китае – от 263,5 до 369 тыс. юаней (3,31-4,63 млн рублей). Габариты: 4797 х 1920 х 1624 мм, колесная база 2890 мм. Силовая установка выдает от 299 до 635 л.с., доступны батареи на 62,5 и 78,4 кВт·ч, а запас хода по циклу CLTC – 593-821 км.

Tesla Model Y

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Следом идет Fang Cheng Bao Ti 7 – на внешних рынках модель известна как BYD Ti 7. В Китае за девять месяцев ее владельцами стали 165 752 человека; недавно заказы на «семерку» начали принимать в Узбекистане. Внутренние цены – 195,8-239,8 тыс. юаней (2,46-3 млн рублей). Размеры – 4999 х 1995 х 1865 мм, расстояние между осями 2920 мм. Гибридная версия сочетает 1,5-литровый ДВС с одним или двумя электромоторами (зависит от привода), батарея на 50 кВт·ч дает 300-315 км на электротяге. Электрический Ti 7 предлагает 408-700 л.с. и аккумуляторы на 92 либо 105,7 кВт·ч; запас хода – 675-755 км CLTC.

Fang Cheng Bao Ti 7

Третья строка досталась Li Auto i6. Поставки комплектующих создавали проблемы, однако без достаточных мощностей компания не осталась: с января по сентябрь 2026 года машину получили 160 221 покупатель. В Китае она стоит 249,8-269,8 тыс. юаней (3,14-3,39 млн рублей). Длина, ширина и высота – 4950 х 1935 х 1670 мм, колесная база – 3000 мм, мест в салоне пять. Заднеприводная версия выдает 340 л.с., двухмоторная полноприводная – 544 л.с. Батарея на 87,3 кВт·ч обеспечивает 660-720 км по CLTC в зависимости от привода.

Li Auto i6

Середина рейтинга

Четвертым стал Geely Atlas IV поколения – та самая машина, на базе которой построен прототип Volga K40. За три квартала его выбрали 149 724 автолюбителя, и сейчас «Атлас» держит статус самого популярного бензинового автомобиля Китая. Ценник – 99,9-136,9 тыс. юаней (1,26-1,72 млн рублей). Габариты – 4713 х 1910 х 1700 мм, колесная база 2785 мм. Начальный вариант оснащен 1,5-литровым мотором на 181 л.с., более мощный – 2,0-литровым на 218 л.с.; коробка – 7-ступенчатый робот. Теперь доступен и традиционный гибрид i-HEV: 1,5-литровый ДВС, трансмиссия DHT и электромотор на 313 л.с. Привод только передний.

Geely Atlas IV

Пятая позиция – у компактного BYD Yuan Up, известного за рубежом как Atto 2. В некоторых странах у него есть гибридное исполнение, но в Китае продается только полностью электрическая версия. За девять месяцев 2026 года ее владельцами стали 148 670 человек. Стоимость – 74,8-104,8 тыс. юаней (0,94-1,31 млн рублей). Размеры: 4310 х 1830 х 1675 мм, колесная база 2620 мм. Передний электромотор развивает 95 л.с.; батарея на 32 кВт·ч дает 301 км, на 45,12 кВт·ч – 401 км, а топовые версии с аккумулятором на 51,13 кВт·ч проезжают до 501 км по CLTC.

BYD Yuan Up

Шестую строчку занял Leapmotor A10 с результатом 144 359 единиц; за пределами Китая эта модель называется B03X. Цены – 65,8-86,8 тыс. юаней (0,83-1,09 млн рублей). Это электрический кроссовер размерами 4270 х 1810 х 1635 мм и колесной базой 2605 мм. Предусмотрен только передний электромотор. Базовая версия на 95 л.с. с батареей 39,8 кВт·ч проходит 403 км по CLTC. У более мощного варианта двигатель на 122 л.с., а аккумулятор на 53 кВт·ч позволяет преодолеть до 505 км.

Leapmotor A10

Прямой конкурент Tesla Model Y, Xiaomi YU7, расположился на седьмом месте: 140 237 автомобилистов стали его владельцами. В Китае машина стоит 253,5-329,9 тыс. юаней (3,18-4,14 млн рублей). Это пятиместный электрический кроссовер с габаритами 4999 х 1996 х 1600 мм и расстоянием между осями 3000 мм.

Мощность силовой установки – от 320 до 690 л.с. в зависимости от модификации. На выбор есть батареи на 96,3 и 101,7 кВт·ч, запас хода – 760-835 км по циклу CLTC.

Xiaomi YU7

Финишная часть топ-10

Восьмая позиция – BYD Sealion 06, который за девять месяцев 2026 года поставили на учет 130 615 раз. Модель бывает полностью электрической и гибридной, цены – 129,9-199,8 тыс. юаней (1,62-2,5 млн рублей). Любопытно, что электрический Sealion 06 в будущем появится в Узбекистане. Габариты – 4810 х 1920 х 1675 мм, колесная база 2820 мм, в салоне пять мест. Параллельный гибрид сочетает 1,5-литровый ДВС на 101 л.с. и электромотор на 218-238 л.с.; батареи на 26,6 и 38 кВт·ч дают 205-310 км без бензинового двигателя. Электрическая версия имеет мотор на 326-367 л.с. и аккумуляторы на 69,07 либо 82,73 кВт·ч, запас хода – 605-710 км.

BYD Sealion 06

Девятое место с 125 845 проданными копиями досталось Changan Nevo Q05. В Китае он стоит 79,9-114,9 тыс. юаней (1-1,44 млн рублей). На рынке Узбекистана модель недавно появилась как Changan Uni-E, а в Беларуси ее продают под именем Nevo Q05. Кузов: 4435 х 1855 х 1600 мм, колесная база 2735 мм. На переднюю ось всегда передает тягу электромотор на 163 л.с. Батареи две – на 40,3 и 51,9 кВт·ч; полного заряда хватает на 405-506 км.

Changan Nevo Q05

Замыкает десятку Geely Monjaro – еще один прототип Volga, на этот раз K50. За 9 месяцев в Китае его купили 121 304 человека. Цена – 139,7-179,7 тыс. юаней (1,75-2,25 млн рублей). Размеры – 4795 х 1895 х 1689 мм, колесная база 2845 мм. Бензиновая версия предлагает 2,0-литровый двигатель на 218-272 л.с.: «младшая» комплектация получила 7-ступенчатый робот и передний привод, более мощная – 8-скоростную АКП и опциональный полный привод. Есть и традиционный гибрид с 1,5-литровым ДВС на 163 л.с. и электромотором на 238 л.с.; привод передний.

Geely Monjaro

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