Новый надежный кроссовер Nissan начали продавать в России всего за 2 млн рублей

Новые кроссоверы Nissan Magnite продаются в России с ценами от 2,06 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Magnite добрался до России. Забавная деталь: изначально эту модель собирались вывести на рынок под брендом Datsun. В нескольких регионах паркетники уже продаются из наличия, а ценник, судя по объявлениям на одном из классифайдов, начинается с 2 060 000 рублей.

Nissan Magnite

Самое доступное предложение обнаружено в Санкт-Петербурге. Ровно за 2 060 000 рублей там отдают новый леворульный экземпляр в комплектации SV с действующим ЭПТС. В оснащение входят светодиодные фары, противотуманки и дневные ходовые огни, датчик света, электропривод боковых зеркал, обогрев заднего стекла, мульти-руль, Hands-free, задние парктроники с камерой заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, климат-контроль и полноразмерная «запаска».

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В Северной столице есть вариант и подороже – 2 150 000 рублей за более богатую комплектацию SL. Помимо перечисленного выше, здесь предусмотрены бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаная обивка руля с красной строчкой, комбинированная обивка салона вместо тканевой, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и камера кругового обзора на 360 градусов.

Интерьер Nissan Magnite

В Севастополе кроссовер с аналогичным оснащением выставили за 2 299 000 рублей, в Москве – за 2 400 000. Для сравнения: китайский Haval Jolion в самой доступной версии с роботом стоит 2 499 000 рублей, а самый популярный в России кроссовер Tenet T7 и вовсе стартует с 2 785 000 рублей.

Официально Nissan Magnite в России не продавался никогда. Из Индии его поставляют в страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Технически все упомянутые выше кроссоверы одинаковы. Под капотом – 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 100 сил и вариатор Jatco. Привод вне зависимости от комплектации только передний, спереди стоят дисковые тормоза, сзади – «барабаны», привычные многим бюджетным автомобилям.

О другом кроссовере, который набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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