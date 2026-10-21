Продажи «китайцев» с пробегом растут: список популярных моделей

Целиков: в РФ продажи китайских авто на вторичном рынке выросли на 37%

Вторичный рынок китайских машин в России растет быстрее, чем можно было предположить. За январь-сентябрь 2026 года своих владельцев сменили 264 тыс. таких автомобилей – цифру привел Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». Для сравнения: за тот же отрезок 2025-го показатель равнялся 192 тыс. штук. Прибавка, по сути, получилась очень заметной – сразу 37%.

Лидером по перепродажам остается Chery: 51,3 тыс. машин перешли к новым хозяевам, что на 21% больше прошлогоднего результата. Вторую строчку держит Geely с 46 тыс. автомобилей и приростом в 22%. Замыкает первую тройку Haval – 39,7 тыс. сделок за девять месяцев, плюс 52% к уровню 2025 года. Дальше в списке идут Changan (18 тыс., +47%) и Lifan (13,8 тыс., – 4,4%), причем последний оказался единственным из этой пятерки, кто ушел в минус.

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«Отмечу, что более половины рынка подержанных «китайцев» (55%) приходится на возраст два-три года, а средний возраст – чуть выше трех лет. Это намного моложе, чем средний возраст общего рынка автомобилей с пробегом (около 15 лет)», – отметил эксперт.

Что стоит за такой статистикой? Возраст машин объясняет многое: основная масса перепродаж приходится на автомобили двух-трех лет, тогда как средний возраст подержанного автомобиля на рынке России в целом держится около 15 лет. Разрыв, между прочим, огромный.

Общий объем вторичного рынка тоже подрос, хотя и скромнее. За первые девять месяцев 2026 года в стране реализовали почти 4,5 млн автомобилей с пробегом – на 2% больше, чем за январь-сентябрь 2025-го.

О том, какие китайские кроссоверы набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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