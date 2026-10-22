Капсула времени на колесах: в РФ продают Газель 1997 года с пробегом 35 тыс. км

На продажу выставили почти новую Газель 1997 года выпуска: сколько она стоит

В Башкортостане на продажу выставили Газель 1997 года. За автомобиль просят 499 тысяч рублей, а заявленный пробег – чуть меньше 35 тысяч километров.

По словам продавца, кузов сохранил родную краску, под капотом находится ЗМЗ-406 – по всей видимости, карбюраторный. В объявлении приводится и такая фраза: «В родной краске, с родным пробегом. Капсула времени».

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Судя по фотографиям, машина действительно выглядит ухоженной. Речь идет о так называемом первом поколении Газели, которое выпускали с 1994 по 1998 год. Правда, микроавтобусы в этом семействе начали собирать только в 1996-м.

О том, какие японские автомобили с пробегом пользуются в России спросом, «За рулем» рассказывал ранее.

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