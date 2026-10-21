Флагманский кроссовер — теперь в удлиненной версии

Представлен модернизированный вариант удлиненного кроссовера Lynk ＆ Co 900L

Официальные изображения новой удлиненной версии кроссовера Lynk & Co 900 появились в Сети – эта модификация называется 900L.

Машина длиннее стандартного «девятисотого» всего на чуть-чуть: габаритная длина выросла на 40 мм, до 5280 мм. Колесная база прибавила 10 мм – она теперь составляет 3170 мм.

По последним данным, в салоне будет 6 мест, хотя ранее проходили сведения и о 7-местном интерьере – возможно, в итоге будут оба варианта. Напомним, обычный Lynk & Co 900 имеет исполнения на 5 и на 6 мест.

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Обновленный 900L получил измененную светотехнику, иные бамперы и полускрытые дверные ручки – скрытые, как мы помним, теперь вне закона. По гибридной силовой установке пока не все понятно: в основе – 2.0 турбо на 218 л.с., а вот мощность электромоторов не называется. Для ориентира, у стандартной (не удлиненной) версии отдача варьируется от 720 до 854 л.с. в зависимости от версии.

А вот по батареям есть конкретика: будет два варианта – емкостью 55,1 и 70 кВт⋅ч, обеспечивающие, соответственно, 245 или 320 км электрического запаса хода. Само собой, сохранится и подруливающая задняя ось, идущая в стандарте. Максималка у обновленного 900L – 225 км/ч.

Ранее «За рулем» рассказал, как гибридный Lynk & Co 10 EM-P пережил падение со стометровой высоты.