Теперь точно: Китай запретил скрытые дверные ручки

Запрет КНР на авто со скрытыми дверными ручками вступит в действие с 2027 года

С 1 января 2027 года в Китае начнет действовать запрет на выпуск автомобилей со скрытыми выдвижными ручками дверей.

Министерство промышленности и информатизации КНР выпустило новый стандарт, которому будут обязаны следовать национальные автопроизводители. С 2027 года разрешены только ручки, у которых есть возможность механического открытия без участия электроники и электрического привода. Все ручки – как внешние, так и внутренние – должны быть хорошо различимы внешне, как и контуры дверей салона, говорится в документе.

Таких ручек, как на этом Avatr 12, со следующего года не будет ни на этой модели, ни на всех остальных новых «китайцах»

Новое требование не будет распространяться только на дверь багажника – она, как и прежде, может иметь скрытое открывание и электропривод.

Рекомендуем Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками

Выдвижные ручки признаны опасными, так как часто блокируются во время ДТП и не позволяют помочь пострадавшим, указывает министерство в новом документе.

Исключение сделано только для машин, уже одобренных к производству и продаже, – им переход на новый стандарт продлили до 1 января 2028-го.

Некоторые производители начали готовиться к новым требованиям загодя – показанный две недели назад обновленный Avatr 12 уже имеет полускрытые ручки взамен выдвижных.

«За рулем» можно читать и в Телеграм