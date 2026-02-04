Теперь точно: Китай запретил скрытые дверные ручки
С 1 января 2027 года в Китае начнет действовать запрет на выпуск автомобилей со скрытыми выдвижными ручками дверей.
Министерство промышленности и информатизации КНР выпустило новый стандарт, которому будут обязаны следовать национальные автопроизводители. С 2027 года разрешены только ручки, у которых есть возможность механического открытия без участия электроники и электрического привода. Все ручки – как внешние, так и внутренние – должны быть хорошо различимы внешне, как и контуры дверей салона, говорится в документе.
Новое требование не будет распространяться только на дверь багажника – она, как и прежде, может иметь скрытое открывание и электропривод.
Выдвижные ручки признаны опасными, так как часто блокируются во время ДТП и не позволяют помочь пострадавшим, указывает министерство в новом документе.
Исключение сделано только для машин, уже одобренных к производству и продаже, – им переход на новый стандарт продлили до 1 января 2028-го.
Некоторые производители начали готовиться к новым требованиям загодя – показанный две недели назад обновленный Avatr 12 уже имеет полускрытые ручки взамен выдвижных.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!