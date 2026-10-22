На продажу выставлен девятилетний Ford Focus почти без пробега: сколько просят?

Ford Focus III 2017 года с пробегом 6307 км продают в Москве за 1,55 млн рублей

В Москве дилерский центр выставил на продажу Ford Focus третьего поколения 2017 года. За девять лет машина накрутила всего 6307 километров – в среднем выходит порядка 700 километров в год. Отсюда и ценник: 1 550 000 рублей. Кстати, примерно столько же просят за новую Lada Vesta в базовой комплектации – 1 558 000 рублей.

Кузов у четырехдверки белый. Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель 1,6 литра мощностью 125 л.с., который работает в паре с роботом. За все девять лет автомобиль числился за одним владельцем и в ДТП не попадал.

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В оснащение входят двухзонный климат-контроль и аудиосистема.

Любопытно, что почти в ту же сумму оценивают и куда более скромную по возрасту технику. В Новосибирске за 1 600 000 рублей предлагают Toyota Auris 2008 года – правда, пробег у этого хэтчбека и вовсе смешной, 1620 километров.

О том, какие автомобили с пробегом сейчас популярны в России, «За рулем» уже рассказывал.

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