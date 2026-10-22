Шипы можно растерять за первые 500 км: как не испортить новый зимний комплект?

Шипованные зимние шины нужно обкатывать 500-700 км без резких маневров

Новый комплект зимних покрышек, причем любого типа, требует обкатки. Такую рекомендацию дал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

Смысл здесь двойной. С одной стороны, водитель за первые сотни километров успевает привыкнуть к тому, как машина ведет себя на непривычной резине. С другой – сама покрышка служит дольше. Особенно это касается шипованных моделей.

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Почему шипы в приоритете? На старте эксплуатации они еще сидят в протекторе неплотно: после заводской ошиповки там остается немного смазывающего материала, и элементы противоскольжения сохраняют повышенную подвижность.

«Для того чтобы шип стабилизировался и занял свое окончательное положение в протекторе, первые 500-700 км пробега необходимо исключить резкие маневры и стараться не превышать 90 км/ч. Наиболее опасна интенсивная эксплуатация таких шин на асфальтовом покрытии – резкие разгоны и торможения, а также вращение руля на стоящем автомобиле», – отметил Марков.

Фрикционным шинам тоже нужен щадящий режим – хотя бы на первые несколько сотен километров. За это время ламели, активные элементы зацепления, приспосабливаются к дорожному полотну: они раскрываются, и с протектора лучше уходит тонкая бесцветная технологическая пленка. Остается она после вулканизации и, по словам специалиста, способна влиять на уровень сцепления.

Есть и чисто человеческий фактор. Автомобиль на свежих шинах ощущается иначе: по-другому воспринимаются отклики на поворот руля, меняется длина тормозного пути и так далее. Привыкание к новым повадкам, как заметил эксперт, тоже занимает время.

Кстати, ждать устойчивого минуса или снега ради установки зимнего комплекта вовсе необязательно. Наоборот, для правильной обкатки лучше подходит небольшой «плюс» – покрышка успевает немного прогреться, и смазка активнее выходит из посадочных мест шипов.

«После завершения обкатки именно нового комплекта шин не помешает проверить балансировку колес, так как в некоторых случаях в новой шине первые несколько сотен километров эксплуатации перераспределяются массы, а это может вызывать небольшую вибрацию при движении на высоких скоростях, например на платных автомагистралях», – добавил эксперт.

О том, как машина ведет себя в морозы и сугробы, «За рулем» уже рассказывал.

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