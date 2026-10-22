Дизельный и на полном приводе — в Москве такие машины расхватали полностью

Столичные дилеры не могут удовлетворить спрос на дизельный Changan Hunter Plus

Недавно вышедшая на рынок дизельная версия полноприводного пикапа Changan Hunter Plus пользуется повышенным интересом в столичном регионе.

«Мы получаем достаточно много звонков именно по дизельной версии Changan Hunter Plus. Сейчас у нас самый большой складской запас этих автомобилей, но даже его не хватает для удовлетворения спроса», – рассказал Александр Кулаков, бренд-директор Changan в Major.

При этом в регионах ситуация спокойнее – ажиотажа вокруг дизельной версии полноприводного пикапа горазда меньше.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

«Большого потребительского интереса на дизель мы не наблюдаем, поэтому "живых" машин в наличии не держим. Все поставки исключительно под заказ. Срок ожидания – около месяца», – отметили в одном из дилерских центров Changan в Казани.

Источник со ссылкой на данные «Автостата» пишет, что с 7 сентября, когда дизельная модификация вышла на рынок, и до конца месяца дилеры Changan по всей России передали покупателям 17 экземпляров дизельного Hunter Plus. Но потенциал явно больше: для сравнения, бензиновая версия за все 9 месяцев 2025 года разошлась тиражом 1379 экземпляров.

Ранее «За рулем» провел тест-драйв дизельного Changan Hunter Plus.