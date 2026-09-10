Пикап Changan Hunter Plus получил дизель Isuzu

Первый тест-драйв пикапа Changan Hunter Plus в дизельной версии

Пикап Changan Hunter Plus, который уже продается в России с бензиновым мотором, теперь доступен в дизельной версии.

Под капотом появился надежный и долговечный турбодизель Isuzu стандарта Евро-5. «Четверка» 2.5 выдает 145 л.с. и, что важнее, 400 Н·м крутящего момента уже с 1800 об/мин. Тяга здесь действительно есть – машина ощущается тяжелее, основательнее, не стремится удивить резвым стартом, но уверенно тянет с самых низов, что важно на бездорожье и при буксировке прицепа.

Дизельный Hunter Plus — в первую очередь рабочий инструмент: грузоподъемность составляет 975 кг, а штатная заводская подготовка под фаркоп упрощает установку тягово-сцепного устройства (максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами достигает 2500 кг).

Задняя подвеска вместо пружин – на пятилистовых рессорах, рассчитанных на постоянные нагрузки, клиренс – 231 мм, в паре с мотором работает проверенный восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF 8НР50, а полный привод имеет блокировку заднего дифференциала, есть пять режимов движения, включая «Снег» и «Внедорожный».

Внешне дизельную версию можно узнать по черной дуге безопасности со встроенным стоп-сигналом в кузове.

Внутри — как и у бензиновой версии, богатое оснащение, которое нечасто встретишь в «рабочих» пикапах: четыре подушки безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, видеорегистратор с четырьмя камерами, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель на 7 дюймов, подогрев и электрорегулировка передних сидений, круиз-контроль и светодиодные фары. Цены стартуют с 4,13 млн руб (против 4,07 млн руб у бензиновой версии).

О другой модели Changan, Uni-T, «За рулем» рассказал, протестировав ее вместе с Москвичом М70.

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