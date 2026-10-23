Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова продается в России с ценой «китайца»

Nissan Qashqai Glory из Китая предлагаются в России с ценами от 2,25 млн рублей

В Россию завезли несколько сотен новых Nissan Qashqai Glory. Компактный кроссовер собирают в Китае и там же официально продают – за пределы местного рынка эта модель прежде не выходила. Теперь ее поставляют к нам массово, причем брать можно как из наличия, так и под заказ.

Nissan Qashqai Glory

Самая низкая цена – около 2 250 000 рублей. Правда, речь идет именно о заказе, а не о готовой машине в салоне, да и оформление при этом идет под льготный утильсбор. Такой ориентир называют продавцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Кирова, Воронежа, Набережных Челнов, Тамбова, Самары и еще целого ряда городов.

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Машины из наличия при той же схеме оформления дешевле 2 400 000 рублей не отдают. Столько просят, к примеру, в Красноярске и Липецке. Диапазон до 2 500 000 рублей – это Екатеринбург, Воронеж и Брянск.

Дороже всех, что ожидаемо, столица: крупные дилеры в Москве без учета скидок стартуют примерно с 2 999 000 рублей. В Краснодаре паркетник выставлен за 3 350 000, в Брянске и подмосковных Химках дилерские ценники доходят до 3 500 000. А в Казани пару «Кашкаев» оценили в 3 600 000 рублей за каждый.

Дефицита, впрочем, нет: на известных классифайдах предложение по модели сейчас превышает 200-300 машин.

Двигатель и оснащение Qashqai Glory

Набор опций у Glory куда богаче и современнее, чем у той версии, которую россияне знают по выпуску на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, где вместе с ней делали X-Trail. Бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, салон из эко-кожи, кожаный мульти-руль, панорамная крыша, мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора с парктрониками – и это далеко не весь список.

Интерьер Nissan Qashqai Glory

Силовой агрегат от комплектации не зависит: под капотом всегда 2,0-литровый атмосферник мощностью 140 л. с. Этот мотор россиянам хорошо знаком – он же стоит на Nissan X-Trail, Renault Koleos и «старом» Qashqai. Коробка передач – вариатор Xtronic, привод только передний.

Ранее сообщалось, что Qashqai попал в «пятерку» самых продаваемых новых автомобилей, которые ввозят в Россию по альтернативным схемам. Компанию ему в этом рейтинге составляют Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Highlander и Mazda CX-5.

О том, сколько сейчас просят за самый популярный кроссовер страны, «За рулем» уже рассказывал.

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