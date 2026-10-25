В НАС предложили сделать бесплатными отчеты об истории машин

НАС: бесплатные отчеты о ДТП помогут «обелить» рынок подержанных автомобилей

Проверять историю машины с пробегом в России, возможно, скоро можно будет без платных сервисов. Национальный автомобильный союз (НАС) вышел с инициативой: отчеты о ДТП и об обращениях по каско должны стать бесплатными для всех зарегистрированных в стране автомобилей. Письмо с таким предложением президент союза Антон Шапарин направил премьер-министру Михаилу Мишустину – документ есть в распоряжении Autonews.ru.

Как это должно выглядеть на практике? Страховщиков предлагают обязать публиковать сведения на сайтах Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД, а также на портале « Госуслуги». Сейчас информация об авариях, оформленных без участия сотрудников полиции, и о страховых обращениях по каско доступна только в платных отчетах. По данным НАС, один запрос через сервис Audatex обходится в 160 руб.

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В обращении подчеркивается: открытого доступа к данным страховых компаний у российских автовладельцев сегодня нет. «При этом данные страховых компаний недоступны для российских автовладельцев в открытом режиме. Правила учета обязывают профессиональное объединение страховщиков предоставлять имеющуюся в автоматизированной информационной системе ОСАГО информацию о страховых случаях (при оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции) в Министерство внутренних дел, однако не обязывают РСА публиковать такую информацию открыто и бесплатно», – говорится в письме.

Отдельная проблема – сама статистика. Официальные сводки по ДТП охватывают далеко не все аварии: в них попадают происшествия на дорогах общего пользования, где есть погибшие или пострадавшие. Госавтоинспекция в 2023 году насчитала в России более 2,5 млн ДТП – уже с учетом аварий без пострадавших и тех, что оформили по европротоколу. Получается, покупатель подержанной машины видит лишь верхушку айсберга.

Смысл инициативы простой: человек должен понимать, что пережил автомобиль до продажи. Бесплатный доступ к сведениям, как считают в организации, даст возможность проверять историю и снизит риск приобретения машины, побывавшей в аварии. «Введение такой меры существенно «обелит» российский вторичный рынок автомобилей, сделает приобретение автомобиля с пробегом намного более прозрачным и понятным процессом для покупателей, снизит риски приобретения автомобилей, попавших в ДТП», – добавил Шапарин.

О том, как не нарваться на проблемный автомобиль при покупке, «За рулем» уже рассказывал.

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