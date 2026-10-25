Популярный крупный кроссовер Renault вернулся в Россию с интересной ценой

Новый Renault Koleos II в версии Premium продают в России за 3,7 млн рублей

Семейный кроссовер Renault Koleos второго поколения после рестайлинга в России встречается редко: такие машины завозят не партиями, а поштучно.Один из московских частников оценил автомобиль без пробега в 3,7 млн рублей.

В эту сумму заложено оформление под льготный утильсбор. Оформить машину с коммерческим сбором – значит автоматом прибавить к ценнику еще 1 300 000 рублей, то есть довести его до 5 000 000. По сути, покупатель платит не только за сам кроссовер, но и за схему его ввоза.

Renault Koleos II

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Рядом для сравнения – локализованные конкуренты. «Отечественная» Volga K50, представляющая собой аналог Geely Monjaro, даже с прямой скидкой стоит минимум 4 249 000 рублей, а другой семейный кроссовер, « Москвич М90», – от 4 199 000. Оба, между прочим, выходят дороже привозного Koleos, правда, лишь пока сохраняется льготный сбор.

Кстати, на российский рынок уже «вернулся» и самый популярный кроссовер марки – Renault Duster. Речь о машинах третьего поколения, которые попадают в страну по альтернативным схемам; на одном из классифайдов цены на них начинаются от 2 650 000 рублей.

Комплектация Premium: оснащение

Конкретный экземпляр – в исполнении Premium. В салоне кожаная отделка, над головой панорамная крыша с люком, перед водителем цифровая приборная панель. Мультимедиа с сенсорным дисплеем вертикальной ориентации получила русифицированный интерфейс, плюс есть камера заднего вида, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Сверх того – система автоматической парковки, премиальная акустика Bose с 12 динамиками и атмосферная подсветка интерьера.

Отдельного упоминания заслуживает «зимний» набор: подогревы руля, боковых зеркал, лобового стекла и всех сидений. Для наших условий вещь далеко не лишняя.

Интерьер Renault Koleos II

Технически Koleos II – близкий «родственник» Nissan X-Trail в кузове T32: обе модели построены на общей платформе CMF-CD. Двигатель тоже достался от альянса Renault Nissan. Это 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» с цепным приводом ГРМ, выдающий 171 л. с. В паре с ним трудится «ниссановский» вариатор X-Tronic, а привод у кроссовера полный.

О том, с какими конкурентами столкнется новый Koleos, «За рулем» уже рассказывал.

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