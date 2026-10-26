Названы самые популярные автомобили с пробегом до 3 млн рублей: 10 моделей

Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan возглавили рейтинг б/у авто в РФ до 3 млн рублей

В сегменте подержанных машин стоимостью до 3 млн рублей верхушку рейтинга «Авито Авто» делят Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. Об этом сообщил Андрей Ковалев, представитель площадки. Правда, самый заметный рывок по итогам января – сентября сделала вовсе не одна из них.

Лидером по динамике оказался Toyota Land Cruiser – плюс 34,5% год к году. Следом идут еще две машины той же марки: внедорожник Land Cruiser Prado прибавил 24,1%, а седан Camry – 24%.

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Замыкают первую пятерку по росту две модели премиум-сегмента: Mercedes-Benz E-класса (+23,6%) и BMW 5-й серии (+21,4%). В десятку сильнейших также попали Toyota RAV4 (+16,4%), Mazda CX-5 (+14,1%), Kia K5 (+13%), Volkswagen Tiguan (+12,1%) и Kia Sportage (+10,6%).

Другая картина – если смотреть на общий интерес пользователей, а не на прирост. Здесь наверху те самые Mazda CX-5 (31,5%) и Volkswagen Tiguan (25,8%).

Третью и четвертую строчки заняли рамные внедорожники Toyota – Land Cruiser Prado (21,3%) и Land Cruiser (18,9%). Компанию им в «десятке» составили Toyota RAV4 (17,2%), Kia Sportage (16,5%), BMW 5-й серии (15,3%), Kia K5 (8%), Mercedes-Benz E-Class (6,8%) и Toyota Camry (6,5%).

Ранее в «Авито Авто» подвели итоги января – сентября 2026 года в более доступном ценовом сегменте – до 2 млн рублей. Там первым стал Haval Jolion, а заметный рост интереса, помимо него, показали Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, Toyota RAV4 и Kia Sportage.

О том, как сегодня идут продажи машин из Белоруссии в России, «За рулем» уже рассказывал.

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