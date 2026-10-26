Европейцы нашли обходной путь для покупки дешевых китайских машин

Европейцы нашли способ, как покупать дешевые китайские электрокары

Европейский рынок электромобилей столкнулся с неожиданным поворотом: пока Брюссель ужесточает правила импорта, покупатели все активнее ищут машины с пробегом из Китая. По данным China EV Marketplace (CEVM), за первые девять месяцев 2026 года отгрузки таких автомобилей европейским клиентам достигли 7900 единиц – на 280% больше, чем за тот же период годом ранее. Продажи новых автомобилей, напротив, просели на 44%.

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Причина – тарифная политика ЕС. В 2024 году Евросоюз ввел на китайские электромобили (BEV) заградительные пошлины, которые доходят до 45,3%. Позже к ним добавился лимит в 350 000 единиц на импорт гибридов (PHEV) из Китая. На деле под эти ограничения подержанные машины не подпадают – отсюда и рост интереса к ним как к более доступной альтернативе.

Цена стала главным аргументом. Конкуренция на китайском рынке настолько высокая, что автомобили с пробегом там продаются примерно на 40% дешевле первоначальной стоимости. Для европейского покупателя это, по сути, способ обойти тарифный барьер и все равно купить доступный электрокар.

О доступных китайских электромобилях «За рулем» уже рассказывал на примере Jetta M6.

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