Где в России живет больше всего безаварийных водителей

«Страховка.ру» рассказала, где ездят самые аккуратные водители в России

Приморский край, Москва и Новосибирская область возглавили список регионов с самой большой долей водителей, у которых коэффициент бонус-малус (КБМ) минимальный. В Приморье такие автомобилисты составили 34% от общего числа, в столице и Новосибирской области – по 33%. Данные приводят аналитики сервиса «Страховка.ру»: исследование, имеющееся в распоряжении Autonews.ru, охватило 3,105 млн пользователей.

Напомним, что означает сам коэффициент. КБМ – показатель безаварийности водителя, страховые компании используют его при расчете стоимости полиса ОСАГО. Чем реже человек оказывается виновником ДТП, тем ниже коэффициент – и тем дешевле обходится страховка. Аварийная езда, соответственно, тянет показатель вверх.

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По России в целом доля водителей с минимальным КБМ, равным 0,46, достигла 28%. За год она выросла на 17%.

Лидеры по минимальному КБМ

Среди федеральных округов первое место у Сибирского – 30%. В Центральном и Уральском округах показатель составил 29%. А вот в Северо-Кавказском федеральном округе дела обстоят скромнее: минимальный КБМ там только у 20% водителей.

Пятерка регионов с наибольшей долей таких автомобилистов выглядит так: Приморский край (34%), Москва (33%), Новосибирская область (33%), Забайкальский край (32%) и Томская область (31%).

Замыкает региональный рейтинг Дагестан. Здесь минимальный коэффициент имеют лишь 11% водителей.

Кстати, за год доля водителей с минимальным КБМ в Москве подросла на 5%, а в Санкт-Петербурге – на 10%.

Самый заметный рывок аналитики отметили в Республике Крым – сразу на 75%. Следом идут Чеченская Республика с приростом на 71% и Магаданская область, где показатель увеличился на 57%.

Высокий КБМ: регионы-лидеры

Сокращается в стране и доля водителей с высоким КБМ – выше 1,76. В третьем квартале она составила 2,5%, что на 3% меньше, чем годом ранее.

На Дальнем Востоке таких автомобилистов меньше всего – 2%. Зато в Приволжском округе показатель дошел до 2,8%.

Региональный зачет по доле водителей с высоким КБМ возглавляют Республика Татарстан (4%), Республика Чувашия (3,8%), Тверская область (3,5%), Омская область (3,5%) и Республика Мордовия (3,4%).

Сильнее всего эта доля выросла за год в Кабардино-Балкарской Республике – на 55%. В Тульской области прирост составил 35%, в Республике Крым – 34%.

Кстати, о том, какие новые и подержанные машины чаще всего берут в лизинг, «За рулем» уже рассказывал.

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