Плюс 75%: китайские автоконцерны активно захватывают европейский рынок

Аналитик Целиков: Доля китайских автомарок на рынке ЕС выросла до 15,8%

Сентябрь принес китайским автопроизводителям в Европе 214 тыс. проданных легковых автомобилей – на 75% больше, чем годом ранее, когда показатель держался на уровне 122 тыс. шт. Именно такие данные приводит генеральный директор « Автостата» Сергей Целиков. Доля китайских марок на европейском рынке поднялась до 15,8% против 9,8% в сентябре прошлого года.

В статистике ACEA, уточняет Целиков, Volvo и Smart идут в зачете Geely – то есть цифры по этому концерну считаются вместе с обеими марками.

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Крупнейшим китайским игроком в Европе остается Geely Group (Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart, Volvo): 54,8 тыс. машин и плюс 33% к прошлому году. На втором месте – Chery Automobile с 52,8 тыс. автомобилей четырех брендов (Chery, Jaecoo, Jetour, Omoda), рост на 186%. Замыкает тройку BYD с почти 50 тыс. машин (+99%). Дальше расположились SAIC Motor (почти 42 тыс., +24%) и Leapmotor (14,6 тыс., +324%) – у последнего самый динамичный рост из всех.

За первые девять месяцев пять концернов реализовали в Европе 1,25 млн автомобилей. Это почти 12% от общего объема продаж новых легковых машин в регионе (10,56 млн шт.) против 7,4% годом ранее. По мнению Целикова, успех во многом объясняется «зеленой повесткой»: ставка на электромобили и гибриды позволяет наращивать присутствие на внешних рынках – причем на фоне сокращения спроса внутри Китая. Совокупный экспорт из Китая за девять месяцев вырос в 1,5 раза, до 8,62 млн единиц.

На примере Renault 5 «За рулем» уже рассказывал, как китайские рецепты меняют европейские модели.

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