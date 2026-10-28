Полный привод и расход 4 литра: добротный «японец» дешевле Гранты уже в России

Suzuki Hustler 2024 из Японии предлагается в России с ценами от 880 тысяч рублей

На российском официальном рынке машин дешевле отечественных LADA пока не появилось, и вряд ли стоит ждать такого поворота. Хотя отдельные импортные варианты все же пробиваются в этот ценовой сегмент: во Владивостоке, например, можно оформить заказ на Suzuki Hustler 2024 года выпуска.

Suzuki Hustler

Речь идет о праворульной машине без пробега. Привезти ее из Японии во Владивосток предлагают за 880 000 рублей; для сравнения, самая доступная LADA Granta с кондиционером по прайсу тянет на 1 068 000 рублей.

На деле в подобных схемах цена почти никогда не бывает окончательной. На итоговую сумму влияют курс валют на день сделки, расходы на логистику до нужного населенного пункта, таможенное оформление, утильсбор и другие факторы – так что ориентироваться только на цифру в объявлении не стоит.

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Согласно тому же объявлению, за 880 000 рублей компания из Владивостока готова привезти Hustler с мягко-гибридной установкой. В ней сочетаются 0,7-литровый бензиновый «атмосферник» на 49 сил, вариатор и электрический стартер-генератор: он помогает при старте и разгоне, а при торможении возвращает энергию. В смешанном цикле такой автомобиль расходует 3,5-4,2 литра на 100 км.

Привод у этого экземпляра полный, выполненный по фирменной схеме Suzuki Allgrip. Для серьезного бездорожья он не предназначен, зато заметно помогает на снегу, мокрой траве и рыхлом грунте. В основе – подключаемый полный привод с электромагнитной муфтой на задней оси: обычно машина едет на переднем, а при пробуксовке электроника считывает данные датчиков ABS и скорости вращения колес и быстро подключает заднюю ось.

Интерьер Suzuki Hustler

Муфта умеет не просто включаться и выключаться, а плавно менять степень блокировки, дозируя крутящий момент. За счет этого тяга распределяется оптимально, хотя в обычных условиях автомобиль остается переднеприводным.

Судя по фотографиям, функциональное оснащение Hustler включает мультимедийную систему с крупным дисплеем и однозонный климат-контроль. В список входят электростеклоподъемники во всех дверях, обогревы заднего стекла и сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультифункциональный руль.

О том, сколько просят за знакомый японский кроссовер в России, «За рулем» уже рассказывал.

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