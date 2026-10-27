Купить полис ОСАГО — сравнили цены в Москве и регионах

Эксперты подсчитали стоимость ОСАГО для самых популярных автомобилей

Цена полиса ОСАГО для одной и той же модели заметно отличается в зависимости от региона – так, полис для Haval Jolion в Москве обойдется в 9,4 тысячи, а в Краснодаре – 8,1 тысяч рублей.

Об этом рассказали эксперты «Согласия» и «Авито Авто», подсчитавшие стоимость ОСАГО для самых продаваемых бензиновых машин. В выборку попали Lada Granta и Vesta, Haval Jolion, Toyota Camry и Geely Monjaro в возрасте до 5 лет. Полис считался для безаварийного водителя старше 30 лет со стажем более 10 лет. Расчет показал, что затраты на полис не зависят напрямую от цены машины – у машин разного уровня стоимость ОСАГО может быть сопоставима.

А вот в разбивке по городам цена полиса заметно отличается даже внутри одной модели. Например, в Москве получить ОСАГО на Гранту стоит 7,4 тысячи рублей, на Весту – 8,1 тыс. рублей, на Jolion – 9,4 тысячи рублей, а на Toyota Camry и Geely Monjaro – около 10,8 тысячи рублей.

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В Санкт-Петербурге всё несколько дешевле: от 6,8 тысячи рублей для Lada Granta до 9,8 тысячи рублей для Camry и Monjaro. В Казани же цены чуть выше питерских, а разбег между первой моделью и двумя последними – от 7,0 до 10,2 тысячи. Зато в Краснодаре – от 6,4 до 9,4 тысячи.

Интересно, что по средней цене на вторичке Geely Monjaro дороже Toyota Camry почти на 200 тысяч рублей, но ОСАГО для них во всех четырех городах одинаковое. Эксперты объясняют это так: стоимость полиса определяется формулой ЦБ – базовым тарифом и коэффициентами, включая мощность и регион регистрации, – а не ценой самого автомобиля.

«При расчете полиса учитываются не только характеристики автомобиля, но и регион, в котором он зарегистрирован. Поэтому цена полиса для одной и той же модели может отличаться на несколько тысяч рублей», – рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.

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