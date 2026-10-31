Замена масла раз в 15 тысяч километров подходит не всем: эксперт дал объяснение

Эксперт Бабушкин: в российских условиях масло стоит менять каждые 5-6 тыс. км

Рекомендованный производителем интервал замены моторного масла – 15 тысяч километров – в российских условиях нередко оказывается завышенным.

Пробки, короткие поездки, долгие прогревы: мотор нарабатывает моточасы куда быстрее, чем прибавляет километры на одометре. Чем это оборачивается для двигателя и когда смазку лучше сменить раньше срока, рассказал эксперт Андрей Бабушкин.

Самый безобидный вариант – ускоренный износ трущихся деталей. Куда хуже, если двигатель и вовсе отказывает. При серьезном перепробеге масло теряет свойства, без которых узлы трения работать нормально уже не могут.

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Что происходит при перепробеге

Дальше процесс идет по нарастающей, и здесь у эксперта есть отдельное предупреждение. «При сильных перепробегах происходят глубокие процессы деградации, из-за которых масло меняет свое агрегатное состояние. Из жидкой формы оно превращается в густую, пластичную взвесь, похожую по консистенции на Литол. В такой ситуации у состава полностью исчезает текучесть, и ни о каком жидкостном трении в подшипниках коленчатого вала и постелях распределительного вала или поршневой группе речи уже не идет. Двигатель мгновенно выходит из строя», – рассказал Андрей Бабушкин.

По сути, смазка перестает выполнять свою главную работу: прокачиваться по системе и разделять трущиеся поверхности она уже не способна. Отсюда и мгновенный отказ мотора.

Но мгновенная поломка – все-таки крайний случай. Гораздо чаще несвоевременная замена оборачивается ускоренным износом узлов трения, и владелец порой даже не связывает появившиеся симптомы с просроченным маслом.

Забитый фильтр и режим прямотока

Отдельная проблема – масляный фильтр, который со временем накапливает загрязнения. «В процессе эксплуатации фильтрующий элемент – штора из специальной бумаги или нетканого материала – накапливает огромное количество грязи. В определенный момент сопротивление проходу масла через забитый фильтр возрастает настолько, что провоцирует открытие перепускного клапана», – предупредил Андрей Бабушкин.

Клапан срабатывает – и масло идет в систему прямотоком, минуя фильтрацию. Вместе с ним в масляные каналы и в зоны трения коленвала, распредвала и поршневой системы попадает все, что скопилось в поддоне: сажа, мелкие частички металла, продукты износа. Абразивный износ внутренних деталей в таком режиме идет стремительно.

Есть и второй механизм повреждения. Шлам и лаковые отложения закупоривают узкие каналы, из-за чего отдельные узлы начинают испытывать масляное голодание. Пакет присадок тем временем вырабатывается, и состав теряет моющие, противозадирные и противоокислительные свойства – результат предсказуем: коррозия, повышенное трение, новые отложения.

Интервал: 10 тысяч вместо 15

Заводская цифра в 15 тысяч километров или год эксплуатации, по мнению Бабушкина, ориентир не универсальный. «Чтобы избежать этих критических последствий, я настоятельно рекомендую не доводить мотор до крайности. Несмотря на то, что у большинства современных бензиновых автомобилей стандартный межсервисный интервал установлен на уровне 15 000 километров пробега или одного года эксплуатации, оптимально производить замену масла и фильтра каждые 10 000 километров», – рекомендовал Андрей Бабушкин.

Для российских условий эксперт называет срок еще короче. «В реальных российских условиях эксплуатации – с учетом городских пробок, прогревов и зимних перепадов температур – стандартный легковой автомобиль требует замены моторного масла каждые 5-6 тысяч километров пробега», – заявил Бабушкин.

Причина расхождения проста: сервисная книжка не знает, где именно и как эксплуатируется конкретная машина. Пробки и прогревы на холостом ходу съедают ресурс смазки независимо от того, что показывает одометр.

Зимой мешает конденсат

С наступлением холодов к городским пробкам добавляется фактор, о котором вспоминают реже. «Дополнительным фактором риска зимой становятся короткие городские поездки по маршруту «дом-работа». В этом режиме масло не успевает прогреться до рабочей температуры, из-за чего в картере активно конденсируется влага. В сочетании со старым, сработавшимся маслом этот конденсат образует густой шлам, забивающий сетку маслоприемника и провоцирующий жесткое масляное голодание мотора», – пояснил Андрей Бабушкин.

На деле все логично: короткий маршрут не дает смазке выйти на рабочую температуру, влага копится в картере, а старый состав связывает ее в густую массу. Сетка маслоприемника забивается – и мотор снова остается без нормальной подачи масла.

Отсюда и практический вывод. Если после последней замены автомобиль уже проехал 6-8 тысяч километров или летом регулярно стоял в пробках, перед зимой масло желательно заменить.

Всесезонные масла и индекс SAE

Современные смазочные материалы универсальны и рассчитаны на всесезонную эксплуатацию, напомнил эксперт. Отдельно искать «зимний» продукт не нужно.

Двойной числовой индекс вязкости по классификации SAE, например 5W-30, есть у всех масел для легкового и легкого коммерческого транспорта. Первая цифра с буквой W (Winter) как раз и отвечает за низкотемпературные характеристики состава.

«Специального зимнего масла сегодня не существует, менять его исключительно из-за смены сезона не требуется, если продукт изначально подобран правильно. Если вы залили масло в августе или сентябре и проехали на нем всего пару тысяч километров, его можно смело оставлять на зиму и менять далее по регламенту», – заявил директор LYNXauto Андрей Бабушкин.

Синтетика или минералка

Для холодов автоэксперт советует полностью синтетические масла с маркировкой Synthetic, Full Synthetic или Fully Synthetic: на морозе они густеют меньше и быстрее поступают к парам трения.

Основной износ при холодном пуске приходится на первые секунды работы двигателя, пока смазка не добралась до всех узлов. Чем быстрее она это сделает, тем меньше достанется мотору.

«Синтетика обладает более высоким индексом вязкости и высокой термостабильностью, благодаря чему меньше густеет на морозе, быстро прокачивается по системе и мгновенно поступает к парам трения. Минеральные продукты имеют низкий индекс вязкости, и при минусовых температурах время их подачи к деталям существенно возрастает», – уточнил Андрей Бабушкин.

Цены, фильтр и проверка щупом

Объем масляного картера у большинства современных машин составляет от 4 до 5 литров. Канистра качественной синтетики от проверенного бренда, рассчитанной на работу при низких температурах, обойдется примерно в 5 000-8 000 рублей. Оригинальный или качественный аналогичный масляный фильтр стоит порядка 1 000 рублей.

На фильтре экономить не стоит, и особенно зимой. «Попытка сэкономить и купить сверхбюджетный фильтр за 200 рублей зимой рискованна: дешевые уплотнители и перепускные клапаны часто не справляются с давлением густого гудрона при холодном пуске», – предупредил Андрей Бабушкин.

Проверить состояние смазки владелец может самостоятельно: достаточно достать масляный щуп и посмотреть на каплю. Совсем черная жидкость, потерявшая текучесть, с отчетливым запахом гари или топлива – повод менять масло незамедлительно, каким бы ни был пройденный пробег.

О том, что ждет бензиновые двигатели дальше, «За рулем» уже рассказывал.

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