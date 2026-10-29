Автокредиты по льготной программе возвращаются: когда возобновят программу?

Мантуров: программа льготного автокредитования в России возобновится с 1 декабря

Программы поддержки спроса в российском автопроме снова заработают с 1 декабря. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Деньги на это, правда, возьмут уже из лимитов 2027 года.

«Министерство промышленности и торговли с Министерством финансов внесли в правительство предложение, мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года. Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой», – сказал он.

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В секретариате первого вице-премьера журналистам уточнили: вернут обе меры – и льготное автокредитование, и льготный лизинг. То есть речь не о какой-то одной части пакета.

Почему вообще пришлось делать паузу? По словам Мантурова, лимиты текущего года выбрали досрочно, причем с запасом.

«В общей сложности мы уже перевыполнили параметры текущего года, достигли 178 тысяч проданных автомобилей по двум программам - автокредитования и автолизинга, и действительно приняли осознанное решение приостановить, поскольку лимиты на этот год были исчерпаны. Но мы нашли решение», – сказал он.

В материалах к бюджету указано: свыше 74 млрд рублей планируется выделить на льготное автокредитование и лизинг в 2027-2029 годах. Расклад по кредитам такой – по 7 млрд рублей в 2027 и 2028 годах, а в 2029-м сумма подрастает до 24,7 млрд. С лизингом логика другая: 17,1 млрд рублей в 2027 году, 14,3 млрд в 2028-м и 4 млрд в 2029-м.

О том, как расходуют бюджетные миллиарды на дороги, «За рулем» уже рассказывал на примере трассы М-5.

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