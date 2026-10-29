Россияне перестали ездить на осмотры: покупка б/у авто ушла в онлайн

Авито Авто: 96% покупателей проверяют историю машины в сети, 61% — до звонка продавцу

За последнее десятилетие процесс выбора автомобиля с пробегом в России кардинально изменился: основная часть подготовки к сделке переместилась в интернет, а проверка биографии машины стала обязательным ритуалом. К десятилетию сервиса Автотека эксперты выяснили, как трансформировались привычки водителей.

Согласно опросу Авито Авто, сегодня 96% респондентов изучают историю эксплуатации онлайн, причем 61% делают это еще до личного осмотра или разговора с владельцем. Для 40% участников рынка эта практика стала новой за последние 5-10 лет. Показательно, что в среднем пользователи просматривают около 10 отчетов, прежде чем решиться на первый контакт с продавцом.

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Главный мотив такой дотошности – снижение рисков. Более половины опрошенных (53%) уверены, что предварительная проверка спасает от покупки машины со скрытыми дефектами. Еще 43% отмечают экономию времени: отсев неподходящих вариантов происходит онлайн, без лишних поездок. Треть респондентов (34%) ценят возможность сравнить несколько автомобилей и выбрать оптимальный.

В отчетах россияне чаще всего изучают фотографии (69%), подробности повреждений (57%), историю эксплуатации (53%) и данные из прошлых объявлений (48%). При этом 54% доверяют рекомендациям искусственного интеллекта, который анализирует данные на основе методик профессиональных экспертов.

Рынок отвечает на этот запрос технологиями. Если в 2016 году Автотека начинала с 20 источников данных, то сейчас алгоритмы обрабатывают информацию более чем из 2000 баз, включая зарубежные отчеты о машинах из Китая. За последние пять лет доля проверенных через сервис автомобилей выросла почти вдвое, достигнув 55% в 2026 году.

Цель этой эволюции – сделать вторичный рынок прозрачным, чтобы покупатели принимали взвешенные решения, а продавцы укрепляли доверие клиентов.

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