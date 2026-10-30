Сколько будет стоить ОСАГО и каско для Lada Azimut

Страховщики назвали цену ОСАГО и каско для нового кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut, одну из главных новинок 2026 года, ждут в дилерских центрах совсем скоро. Примерный диапазон цен на машину уже понятен.

А вот со страховкой ясности меньше: модель пока не поступила в продажу. Чтобы выяснить порядок сумм, Autonews.ru обратился в крупные страховые компании с просьбой просчитать ОСАГО и каско. Все цифры – предварительные.

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Две версии Lada Azimut и расчет ОСАГО

На старте продаж кроссовер предложат в двух исполнениях. Младшее – это 1,6-литровый мотор на 120 л. с., шестиступенчатая механика и передний привод. Версия постарше получила двигатель 1,8 л на 132 л. с. и вариатор, привод тоже передний. Характеристики напрямую влияют на стоимость полиса.

Формула ОСАГО выглядит так: базовый тариф умножается на территориальный коэффициент, КБМ, коэффициент возраста и стажа, коэффициент ограничения (зависит от числа водителей), коэффициент мощности двигателя и коэффициент сезонности, который зависит от того, сколько месяцев в году используется автомобиль. Любой параметр может сдвинуть итог, отсюда и расхождения между компаниями.

Для расчетов взяли двух водителей. Первый – 43 года, Москва, 15 лет за рулем, аварий не было, гаража нет, машина стоит рядом с домом на обычной стоянке, в полис вписан один человек, женат, двое детей. Второй – 24 года, Краснодарский край, 5 лет безаварийной езды, гаража тоже нет, стоянка необорудованная, вписан один, не женат, детей нет.

ОСАГО для версии 1,6: опытный водитель

Самые скромные оценки для сорокатрехлетнего москвича дали в «СберСтраховании» – около 5800 рублей. Чуть выше оказалась цифра «Ингосстраха»: примерно 6000.

Заметно дороже вышло у «РЕСО-Гарантии» – 8966 рублей при КБМ 0,46. Разница с лидером почти в полтора раза, хотя вводные те же.

«Зетта Страхование» назвала только диапазон: от 6000 до 7800 рублей. В «Ренессанс Страховании» посчитали точнее – 7834,69 рубля.

ОСАГО для версии 1,6: молодой водитель

Возраст и стаж играют против двадцатичетырехлетнего жителя Краснодарского края – его ОСАГО куда дороже.

«Ренессанс Страхование» насчитало 8463,97 рубля, «СберСтрахование» – 9000. У «РЕСО-Гарантии» сумма подскочила до 15 928 рублей (КБМ 0,78).

«Ингосстрах» просит 11 000 рублей. Диапазон «Зетта Страхования» оказался ниже – от 6000 до 8400.

Каско для версии 1,6: опытный водитель

С добровольной страховкой расходы растут в разы. «СберСтрахование» оценило каско для опытного москвича в 37 000 рублей, «Зетта Страхование» при страховой сумме 2,2 млн – в 41 422.

«РЕСО-Гарантия» запросила 66 000 рублей, правда, при страховой сумме 2 млн и без франшизы. Дороже всех оказался «Ингосстрах» – 110 000 рублей.

«Ренессанс Страхование» дало вилку 41 800-46 000 рублей. В «Совкомбанке» без франшизы выходит 69 100, а с франшизой 15 000 – 61 530.

Тарифы на каско каждая компания устанавливает сама. Помимо аварийности, мощности и возраста машины, на цену влияют десятки нюансов: стаж, семейное положение, тип охранного устройства, место стоянки и прочее.

Каско для версии 1,6: начинающий водитель

Молодому автомобилисту каско обойдется еще тяжелее. «СберСтрахование» просит 52 400 рублей, «РЕСО-Гарантия» – 80 585 при страховой сумме 2 млн и без франшизы.

«Зетта Страхование» насчитало 93 565 рублей, «Ингосстрах» – ровно 130 000.

«Ренессанс Страхование» называет диапазон 68 000-78 500 рублей. У «Совкомбанка» без франшизы выходит 127 040, с франшизой 15 000 – 112 120.

ОСАГО для версии 1,8 с вариатором

Для более мощной версии расклад похожий, только суммы выше. Опытному москвичу «СберСтрахование» обещает ОСАГО от 6400 рублей при первичном страховании, «РЕСО-Гарантия» – около 8966 (КБМ 0,46).

«Зетта Страхование» укладывает цену в 6000-9100 рублей. «Ренессанс Страхование» называет 9140,47.

Двадцатичетырехлетнему водителю из Краснодарского края «СберСтрахование» насчитало 9600 рублей. У «РЕСО-Гарантии» – 15 928 (КБМ 0,78).

У «Зетта Страхования» диапазон 6000-9800 рублей, «Ренессанс Страхование» просит 9874,63.

Каско для версии 1,8 с вариатором

Опытному водителю каско на такую машину обойдется минимум в 41 000 рублей – столько просит «СберСтрахование». «Зетта Страхование» оценило полис в 42 370.

«Ренессанс Страхование» дало вилку 49 400-51 000 рублей. У «РЕСО-Гарантии» – 82 500 при страховой сумме 2,5 млн и без франшизы.

Начинающему водителю придется отдать больше: «СберСтрахование» – 58 000 рублей, «РЕСО-Гарантия» – 95 564 (2,5 млн, без франшизы).

«Зетта Страхование» насчитало 95 708 рублей, «Ренессанс Страхование» – 78 500-89 400.

Точные цифры страховщики смогут назвать, когда кроссовер официально выйдет в продажу и появятся цены. Пока же ориентироваться стоит на предварительные расчеты.

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