Москва прибавляет 10%: где растет вторичный авторынок

Названы регионы-лидеры на рынке подержанных автомобилей

За 9 месяцев 2026 года объем вторичного рынка легковых автомобилей составил 4,51 млн единиц. Это на 2% больше прошлогоднего показателя. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Столица на рынке машин с пробегом вне конкуренции – 288,2 тыс. проданных единиц за девять месяцев. По словам эксперта, именно Москва удерживает первое место среди регионов, причем прибавка за год впечатляет: плюс 10%. Следом идет Подмосковье с 263,6 тыс. автомобилей, хотя рост здесь куда скромнее – 3%.

Третья строчка, пожалуй, способна удивить тех, кто привык следить за рынком новых машин. Краснодарский край держится на ней уверенно: 237,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом за девять месяцев. Правда, динамика со знаком минус – 3%.

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У Санкт-Петербурга результат почти 152 тыс. машин, и этого хватило лишь для четвертой позиции. Зато прирост солидный – 8%, примерно как в столице.

Замыкает первую пятерку Ростовская область: 135,1 тыс. единиц и рост на 2%, то есть ровно на среднем по стране уровне.

Дальше в десятке крупнейших региональных рынков расположились Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Челябинская область и Приморский край. Кстати, самую высокую динамику среди больших рынков показал Красноярский край – плюс 12%.

О том, что на вторичке еще можно найти надежную семиместную Тойоту дешевле 2 млн рублей, «За рулем» рассказал.

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