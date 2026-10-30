Руссо-Балт назвал цену деталей из нержавеющей стали

Руссо-Балт назвал цены на оригинальные запчасти для фургона Ф20

«Руссо-Балт» выложил актуальный прайс-лист на оригинальные запасные части для коммерческого фургона Ф20. Сама машина пока только разрабатывается, но производитель решил заранее просчитать стоимость основных позиций для возможного кузовного ремонта.

Почему коммерческие машины чаще бьются

Рабочий транспорт ездит намного интенсивнее легкового: годовой пробег такой машины – около 70 тыс. км. Для личного автомобиля средний показатель составляет 15 тыс. км, то есть в пять раз меньше. Вместе с пробегом в пять раз вырастает и вероятность попасть в ДТП.

Есть и другие причины. Коммерческий транспорт часто работает «на скорость», к нему относятся менее щепетильно, чем к личной машине. На запчастях стараются сэкономить, выбирая более дешевые детали, а ремонт откладывают до последнего – машина должна быть на ходу каждый день.

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Типичные повреждения – камень, попавший в стекло, оторванный на парковке бампер, помятая дверь соседнего автомобиля и похожие случаи. Из-за этого формируется устойчивый спрос на недорогие запчасти для восстановительного ремонта.

Сколько стоят оригинальные детали

По прайсу на октябрь 2026 года лобовое стекло для Ф20 стоит 20 тыс. рублей, переднее крыло – 10 тыс., капот – 40 тыс. Передний бампер оценили в 30 тыс. рублей, блок радиаторов с вентилятором – тоже в 30 тыс.

Отдельно прописали головную оптику. Пара дневных ходовых огней в переднем бампере – 10 тыс. рублей.

За пару фар ближнего света планируют просить те же 10 тыс. рублей. Столько же – за пару фар дальнего света.

«За рулем» уже подробно рассказывал, как в 2026 году отличить оригинальную запчасть от контрафакта.

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