Водителям предложили оформлять полисы ОСАГО через «Госуслуги»

ЦБ предложил оформлять ОСАГО через «Госуслуги» или сайт ВСС

Приобрести полис ОСАГО в России, вполне возможно, скоро можно будет прямо на «Госуслугах» – либо на сайте Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Такую мысль высказал Илья Смирнов, который руководит департаментом страхового рынка Банка России, выступая на Форуме лидеров страхового рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жалоб на обязательную автостраховку при этом становится все меньше. Если в 2023 году регулятор получил 5 тыс. обращений, то в 2024-м – только 800, а за шесть месяцев 2026 года и вовсе 300. По сути, в масштабах страны вопрос доступности ОСАГО уже закрыт, заметил Смирнов.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Портит картину другое – активность страховых мошенников. Из-за них сегмент теряет в убыточности, и в отдельных регионах страховщики вынуждены идти на «экстраординарные» меры защиты. В итоге у регулятора, по словам Смирнова, складывается впечатление, что подходы к борьбе с таким мошенничеством пора централизовать.

Цифры за первое полугодие выглядят так: премии по ОСАГО прибавили 6,3% и достигли 166,4 млрд руб., выплаты составили 124,3 млрд руб., а комбинированный коэффициент убыточности дошел до 98,7%. Действующих договоров на конец полугодия насчитывалось 43,7 млн – при том, что легковых автомобилей в стране, по данным «Автостата» на 1 июля, зарегистрировано 55,62 млн.

Выход из ситуации регулятор видит в двух вариантах: продажа полисов через « Госуслуги» либо оформление договора на сайте ВСС. Для ЦБ, подчеркнул Смирнов, категорически важно одно – чтобы человек мог купить полис именно у того страховщика, которого выбрал сам, и без задержек.

«За рулем» уже рассказывал, что р оссиян предупредили о завершении «гаражной амнистии».

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan