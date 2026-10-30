Lada Vesta CNG: комфорт вырос, а цена осталась прежней

Битопливный седан получил телематику и климат-контроль без удорожания

Покупатели битопливной Lada Vesta CNG теперь могут рассчитывать на более высокий уровень оснащения – при этом рекомендованная розничная цена модели осталась на прежнем уровне.

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Lada Vesta CNG

Обновления затронули все доступные версии: «Комфорт», «Практик», «Драйв» и «Техно».

Во всех этих комплектациях появилась телематическая система Lada Connect Старт. После сопряжения со смартфоном она позволяет дистанционно получать сведения о состоянии машины: запас топлива, местоположение, температуру двигателя и заряд аккумулятора.

Кроме того, водитель может проверить, заперты ли двери и багажник, а также запущен ли мотор. Передаваемая информация шифруется и хранится на российских серверах, а программное обеспечение платформы включено в реестр отечественного ПО.

Lada Vesta CNG

Начиная с уровня «Драйв» автомобиль оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. Управление ведется вращающимися рукоятками с подсветкой символов, обозначающих температуру, направление воздушных потоков и скорость вентилятора.

Напомним, что Vesta CNG нового поколения использует современное газобаллонное оборудование на метане. Одной заправки хватает примерно на 320 км, а суммарный запас хода на метане и бензине превышает 1000 км. Эксплуатация на метане снижает топливные расходы в 2-3 раза по сравнению с бензином.

Цена Vesta CNG начинается от 1 881 000 рублей.

В этом материале оценили экономию на топливе с метановой Ладой Вестой CNG.

О том, почему таксисты не рискуют ставить газ на китайские машины, «За рулем» уже рассказывал.

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