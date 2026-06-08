Новая версия Весты — самая доступная!
В линейку Весты вернулась не только спортивная, но и битопливная версия. В дополнение к 55‑литровому бензобаку у нее баллон на 90 л или 22 м метана. Заправляют его, как и любую емкость с газом, не полностью.
Расчеты по расходам
Сколько войдет – зависит от калибровки и состояния оборудования. У меня на первой заправке вошло в абсолютно пустой баллон 16,8 м. На следующей – 17,5 в заполненный на 1/8. Где врут с объемом, а где мало закачивают из-за недостатка давления, придется выяснять владельцу на собственном опыте.
Цены на метан разнятся сильнее, чем на бензин. В Москве залился по 33,1 рубля за куб. В Подмосковье и Владимирской области газ оказался на 10% дешевле.
Полного баллона хватает на 300 км в загородном цикле при спокойном темпе в диапазоне 80–110 км/ч. Реальный расход составляет чуть меньше 6 м на 100 км – столько показывает и борткомпьютер. В городе проедете не больше 200 км.
Даже по столичным ценам полная заправка метаном стоит меньше 600 рублей. Километр пробега по топливу оказывается дешевле 2 рублей. При цене литра АИ‑92 около 63 рублей и расходе 7 л/100 км на тот же пробег по трассе потратите 1323 рубля – в 2,2 раза больше.
Вот только не всё так шоколадно. За шесть плановых ТО переплатите 39,3 тысячи рублей (каждые 15 тысяч км меняется также фильтр низкого давления газобаллонного оборудования). Заправок мало, крюк до каждой – это лишняя трата времени и топлива.
Как едет?
И без того небыстрая с мотором 1.6, Веста на метане становится еще медленнее. Наши замеры подтвердили: время разгона до сотни ухудшается на 1,5 с. Малейший подъем на загородной дороге – и машина просит четвертую передачу, на пятой теряет скорость.
Что с ценами?
С ценами ситуация интересная. По прайсу Веста CNG стоит 1,88–2,25 млн рублей. Однако госсубсидия в размере 366 тысяч рублей делает ее дешевле чисто бензиновой версии на 66 тысяч рублей. Вдобавок топовая комплектация Техно для Весты 1.6 с механикой недоступна, тогда как битопливную можно купить с максимальным оснащением.
Метановый брат
Перезапущенный после 2022 года битопливный Ларгус – в отличие от Весты – был модернизирован. Вместо одного баллона у него три, но тем же суммарным объемом 90 л. Они не отъедают пространство багажника, потому что переехали под пол в задней части кузова.
Запаской пришлось пожертвовать. Но ее можно кинуть в любой угол багажника, места она требует несравнимо меньше, чем баллон, и трансформации салона не мешает. Правда, колесо придется докупить отдельно: из комплектации его исключили.
Ларгус CNG продается как фургон (1,99–2,11 млн рублей) и обычный пятиместный универсал (1,96–2,15 млн рублей).
Если верить интернету, в 2014 году в России было около 230 метановых заправок. Пять лет спустя их стало вдвое больше. Сейчас – около 700. В масштабах страны этого мало, но кое-как жить с газовой машиной на метане уже можно.
Лада Веста CNG
- Разгон 0–100 км/ч, с 12,5 (13,9)*
- Макс. скорость, км/ч 178 (165)
- Длина / ширина / высота / база, мм 4440 / 1764 / 1498 / 2635
- Дорожный просвет, мм 178
- Объем багажника, л 250
- Снаряженная / полная масса, кг 1380 / 1730
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³, 106 (96) л. с. при 5800 об/мин, 148 (135) Н·м при 4200 об/мин
- Трансмиссия передний привод, М5
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55 (метан / 90)
- Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л (м)/100 км 9,9 / 5,8 / 7,3 (9,9 / 5,5 / 7,1)
* В скобках – данные при работе на метане.
- Среди обновлений Весты 1.6 – вариатор CVT18 компании WanLiYang.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube