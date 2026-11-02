Сможет запитать электричеством целый дом: новый внедорожник Ford

Ford готовит к выходу электрический пикап Fathom: чем интересна модель

Компактный электрический пикап Ford Fathom станет одной из заметных новинок марки в 2027-м. Премьеру назначили на начало года, тогда же откроется прием предварительных заказов – об этом пишет Carscoops.

Стартовая цена – $29 945. По курсу на 30 октября это примерно 2,42 млн рублей.

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Ford рассчитывает, что модель окажется доступнее ряда электромобилей с двунаправленной передачей энергии на американском рынке. Скажем, Chevrolet Equinox EV и Tesla Model 3 для подобных функций требуют дополнительного внешнего оборудования, а Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 располагают лишь более простой системой Vehicle-to-Load (V2L) и полноценно запитать весь дом не способны.

Двунаправленная зарядка и питание дома

Ключевая особенность Fathom – двунаправленная зарядка. Встроенный инвертор дает возможность отдавать в домашнюю сеть больше 10 кВт переменного тока: обычно для преобразования постоянного тока из аккумулятора в переменный нужна внешняя техника, но инженеры Ford встроили эту систему прямо в пикап.

Ford Fathom

Вместе с зарядной станцией следующего поколения Ford Home Power Station и системой Home Power Management машина сама выбирает момент. Электричество дешевеет – автомобиль накапливает энергию; тарифы растут – отдает ее обратно в дом.

Если добавить панель Ford Home Backup Power Panel, снабжение дома электричеством при отключениях будет включаться автоматически. Иными словами, пикап способен взять на себя роль резервного источника питания вместо обычного генератора.

Платформа UEV, оснащение и защита от угона

В основе новинки – платформа Universal Electric Vehicle (UEV), разработанная командой Ford в Калифорнии. В конструкции применяются крупные алюминиевые литые элементы и упрощенная проводка: по замыслу разработчиков это снижает и массу автомобиля, и затраты на его производство.

В стандартное оснащение войдет BlueCruise – система автономного управления для езды по автомагистралям, когда руки не нужно постоянно держать на руле. Заявлена также интеграция с Apple Maps. А литий-железо-фосфатная батарея (LFP) обеспечит запас хода до 483 км.

Про безопасность в Ford напомнили отдельно: ранее компания создала систему Start Inhibit, повышающую защиту автомобилей от угона. Технология построена по принципу двухфакторной аутентификации и уже больше года успешно применяется на некоторых моделях.

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