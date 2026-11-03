В Aurus прокомментировали сообщения о снижении стоимости Senat на 10 млн рублей

Юсупов: Предоставление спецусловий для клиентов - часть внутренней политики Aurus

В Aurus прокомментировали информацию о специальных условиях для покупателей автомобилей первого поколения. Ранее издание Mash сообщило, что марка снизит цену самой популярной модели Senat на 10 млн рублей, чтобы как можно скорее распродать авто 2026 года выпуска. Коммерческий директор Aurus Артем Юсупов рассказал о том, что бренд подходит к финалу продаж дебютной версии своего флагманского седана Senat.

«Сегодня мы готовимся к завершению цикла продаж первой версии флагманской модели бренда – Aurus Senat».

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

В рамках клиентского сервиса Aurus предоставляет широкую палитру инструментов – как в части персонализации и кастомизации, так и при заключении сделок на специальных условиях, включая лизинг.

« Важно отметить: предоставление специальных условий для своих клиентов является частью внутренней политики компании. Подобные предложения не раскрываются и не являются публичной офертой», – заявил он.

Aurus Senat

Цена и опции обновленного Aurus Senat

Базовая стоимость обновленного Senat уже определена и составляет 48,5 млн рублей. Сверх того потенциальным покупателям готовы предложить широкий спектр опций.

Представителей СМИ в компании попросили аккуратнее обходиться с неподтвержденными данными и сверять сведения исключительно по официальным источникам Aurus.

Aurus Senat

О том, как меняются цены на российские автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!