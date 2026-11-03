Как суд признает недействительными сделки купли-продажи машин

Юрист Воропаев назвал случаи, когда сделку купли-продажи авто можно расторгнуть в суде

Покупка автомобиля с рук может обернуться неприятным сюрпризом. Договор купли-продажи иногда признают недействительным. Причины – залоговое прошлое машины, наложенный арест, скрученный пробег и другие проблемы, рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Если на автомобиль наложен судебный арест или он признан вещественным доказательством по уголовному делу, а купля-продажа все равно совершается, такая сделка обычно признается ничтожной», – пояснил юрист.

По его словам, оспорить сделку можно и при залоге – если покупатель знал об обременении. Недействительными признаются также мнимые и притворные сделки. Мнимая – когда должник продает машину родственникам, чтобы избежать ареста за долги. Притворная – когда под видом купли-продажи оформляют дарение, чтобы уйти от налогов.

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Для юридических лиц основания иные: отсутствие согласия на крупную сделку, банкротство или продажа авто по заниженной цене без подтверждения поступления денег. Отдельно Воропаев выделил порок воли – если машину продал гражданин, признанный судом недееспособным. Чаще всего это выясняется в спорах о наследстве.

«Договор может быть признан недействительным, если покупателю не предоставили полную и достоверную информацию об автомобиле. Самое популярное – скрученный пробег», – добавил юрист.

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