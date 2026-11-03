Li Auto взламывают в России? Официальный ответ компании

Дистрибьютор Li Auto в РФ заявил о восстановлении мастер-аккаунтов после взломов

Владельцы Li Auto в России бьют тревогу: в профильных чатах сразу несколько человек сообщили о потере доступа к мастер-аккаунтам. Речь идет о массовом явлении, а не о единичных жалобах.

Мастер-аккаунт, если по сути, – это учетная запись, привязанная к VIN-номеру конкретной машины. Через нее владелец удаленно управляет системами автомобиля, использует смартфон вместо ключа и выдает права другим пользователям. Взлом такой учетки, понятное дело, оборачивается серьезными рисками для безопасности.

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Как проявляется взлом мастер-аккаунта

Первые случаи зафиксировали 28 октября. Несколько владельцев разом лишились доступа к фирменному приложению бренда, а заодно «обнулилась» операционная система машины.

На центральном экране при этом высветился QR-код для первичной настройки. Запустить автомобиль и пользоваться ключевыми функциями можно, зато возможности мультимедийной системы после сброса ощутимо урезаны.

Картина в итоге странная: приложение не пускает, настройки слетели, но машина при этом на ходу и едет.

След ведет к сервису eSender

Корнем проблемы владельцы Li Auto назвали сервис eSender. Через него делают виртуальный китайский номер для приема SMS и звонков, а китайская SIM-карта нужна для привязки мастер-аккаунта – в том числе на автомобилях Li, которые попали в Россию по каналам альтернативного импорта.

Перед взломом ряд пользователей замечали несколько попыток входа в аккаунт eSender, а следом доступ к мастер-аккаунту пропадал. Почему под удар попали именно эти машины? Судя по всему, дело в самой схеме с виртуальным номером.

Участники чата предположили, что в интернет «слили» базу eSender с паролями. Совет от них простой: ни в коем случае никому не переводить деньги и сменить режим доступа к виртуальной SIM.

Шантаж и просьба сфотографировать экран

Владельцам начали писать злоумышленники: присылают запись экрана смартфона, где видно, что у них есть доступ к автомобилю с VIN-номером владельца в приложении Li Auto. За решение вопроса просят несколько десятков тысяч рублей.

Моментально завладеть чужой машиной у них все же не выходит. Для завершения первичной настройки нужно отсканировать тот самый QR-код с центрального экрана – вот почему мошенники просят прислать фото монитора. Соглашаться на такую просьбу нельзя, иначе посторонние действительно получат удаленное управление автомобилем.

Китайская служба поддержки Li Auto поначалу ответила владельцам, что их автомобили уже зарегистрированы на других людей, и посоветовала обращаться к дилерам. В беседе с одним из владельцев оператор уточнил: услуга переоформления б/у машин работает для Казахстана и Узбекистана. Похоже, именно этим каналом и воспользовались мошенники.

Что ответил официальный дистрибьютор

Вечером 2 ноября официальный дистрибьютор бренда Li Auto в России выпустил заявление. В компании сообщили, что решение проблемы стало приоритетной задачей, а специалисты работают над процедурой подтверждения принадлежности мастер-аккаунтов законным владельцам и безопасного восстановления доступа к ним.

Потерпевшим дали несколько рекомендаций. Не соглашаться на предложения мошенников вернуть доступ за вознаграждение; при потере доступа обращаться за официальной поддержкой к дилеру Li Auto или в службу клиентской поддержки; не передавать пароли и коды подтверждения третьим лицам.

Плюс компания разрабатывает новое решение для авторизации, в рамках которого китайский номер телефона не понадобится. Доступно оно будет всем владельцам машин бренда, включая автомобили 2023 и 2024 модельных годов, – независимо от того, купили их у официального дилера или ввезли по параллельному импорту.

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