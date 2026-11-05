Восемь моделей Skoda попали под глобальный отзыв

Skoda направит в сервис почти 80 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) сообщило о новой глобальной отзывной кампании Skoda. В сервис отправятся 77 360 автомобилей – причем сразу восьми моделей: Fabia, Rapid, Yeti, Octavia, Superb, Citigo, Kodiaq и Roomster. Речь о машинах, сошедших с конвейера с мая 2016-го по декабрь 2017 года.

Причина – газогенераторы подушек безопасности производства Takata. Штука в том, что при срабатывании такой блок способен разрушить собственный металлический корпус, и его обломки разлетаются по салону. Достается в итоге и водителю, и пассажирам.

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Владельцам машин, попавших в список, разошлют уведомления. Дальше – дорога в сервисный центр, где подушку безопасности водителя поменяют бесплатно.

Кстати, для Skoda это уже не первая подобная история. В октябре 2025 года марка объявляла отзыв 138 441 автомобиля – Yeti, Citigo, Superb, Fabia, Rapid и Octavia, выпущенных с апреля 2014-го по июнь 2016-го. Дефект тот же: газогенераторы Takata.

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