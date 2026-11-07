Электромобиль зимой: как не остаться с разряженной батареей и не повредить авто

Запас хода уменьшится вдвое: нюансы зимней эксплуатации электрокаров и гибридов

Продажи новых электромобилей и гибридов в России за январь-сентябрь выросли на 94,6% – до 99,8 тыс. единиц. Такие данные приводил Минпромторг. С наступлением холодов владельцам таких машин приходится учитывать нюансы, о которых Autonews.ru рассказали опрошенные эксперты.

Речь не только о запасе хода. Электрифицированные автомобили иначе расходуют энергию, требуют особого подхода к зарядке и обслуживанию. Ниже – ключевые моменты, которые полезно знать перед холодами.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Запас хода зимой

При отрицательных температурах энергопотребление растет. Электричество уходит не только на движение, но и на отопление салона, подогрев тяговой батареи и работу других систем. На это указал собственник компании по доставке иномарок из-за рубежа Agent.Kar и резидент сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO Дмитрий Карандин.

«В зависимости от температуры и условий эксплуатации запас хода может сократиться на 50%», – заключил он.

Директор по развитию Team Service (сеть автосервисов, специализирующихся на обслуживании и ремонте китайских электрокаров и гибридов) Виталий Бондарь приводит более умеренную оценку: «В обычных зимних условиях потери могут составлять 20-30%, хотя при сильных морозах и неблагоприятных условиях они бывают и выше».

Зарядка и прогрев батареи

Быстрой зарядкой без предварительного прогрева тяговой батареи лучше не пользоваться – об этом предупреждают эксперты. Зарядка холодных литийионных ячеек высокой мощностью может привести к их повреждению и необратимой потере емкости.

В современных автомобилях за этот процесс отвечает система управления батареей (BMS). Она ограничивает мощность зарядки и при необходимости предварительно прогревает аккумулятор.

«Не следует пытаться обходить установленные производителем ограничения», – добавил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Никита Родионов.

Тип батареи тоже имеет значение. Например, в некоторых гибридах используются никель-металлгидридные аккумуляторы, которые можно заряжать подобным образом, добавил он.

Стоянка и разряд батареи

Исправный электромобиль с достаточным уровнем заряда не должен полностью разряжаться за несколько дней стоянки. Однако даже в припаркованном автомобиле продолжают работать охранные системы, телематика и электронные блоки.

В некоторых режимах энергия также расходуется на поддержание температуры тяговой батареи. Дополнительную нагрузку могут создавать постоянное видеонаблюдение, удаленный доступ и автоматический прогрев салона.

Поэтому перед длительной стоянкой имеет смысл проверить настройки и отключить функции, которыми владелец не планирует пользоваться. «Не стоит оставлять автомобиль с зарядом ниже 10-15%. За время стоянки уровень энергии может опуститься до критического значения», – подчеркнул Бондарь.

12-вольтовый аккумулятор

Отдельного внимания заслуживает и состояние обычного 12-вольтового аккумулятора. Он питает низковольтную электронику и участвует в запуске высоковольтной системы.

Разряд такого аккумулятора приводит к тому, что автомобиль может перестать реагировать на команды и не включиться, даже когда в тяговой батарее остается достаточно энергии.

Прикуривать 12-вольтовый аккумулятор электромобиля можно, но такая возможность предусмотрена не на всех моделях. Поэтому перед процедурой лучше свериться с руководством по эксплуатации конкретного автомобиля и соблюдать указанные производителем инструкции. То же касается и использования электромобиля или гибрида в качестве донора для другой машины.

Правда, прикуривание позволяет восстановить питание низковольтной электроники, но не заряжает тяговую батарею. Если разрядился именно высоковольтный аккумулятор, лучше обратиться в профильный сервис. Самостоятельно пытаться восстановить его работу, подключать дополнительное оборудование, вскрывать батарею или разбирать высоковольтные компоненты категорически нельзя.

«Нельзя самостоятельно вмешиваться в высоковольтную систему автомобиля. Ее напряжение может составлять несколько сотен вольт, поэтому любые работы с высоковольтными компонентами требуют специальной квалификации и оборудования», – отметил Бондарь.

Зарядный порт и наледь

Типичная зимняя проблема – попадание влаги в зарядный порт с последующим замерзанием. Лед может заблокировать крышку разъема, механизм фиксации или сам коннектор. В результате владелец не сможет подключить зарядный кабель либо отсоединить его после завершения зарядки.

«Если разъем замерз, не стоит пытаться отсоединить его силой или использовать кипяток», – предупреждает Карандин.

Родионов также не рекомендует удалять лед металлическими предметами или вставлять в порт коннектор, на контактах которого образовалась наледь. Перед отсоединением кабеля нужно остановить зарядку штатным способом и попробовать разблокировать разъем в соответствии с инструкцией автомобиля. Если это не помогло, можно воспользоваться предусмотренным производителем режимом размораживания, если такой имеется.

При обнаружении на контактах повреждений, следов перегрева или коррозии зарядку следует прекратить до проверки специалистом.

Коррозия и защита днища

Сами по себе современные электромобили достаточно хорошо защищены от влаги и дорожных реагентов. Однако длительное воздействие солевых растворов может ускорять коррозию металлических элементов и электрических соединений, особенно если повреждены защитные покрытия, корпуса, крепления, уплотнения или разъемы, предупреждают эксперты.

Со временем коррозия способна ухудшить электрический контакт, нарушить герметичность и привести к появлению ошибок высоковольтной системы, в том числе связанных с изоляцией.

Днище автомобиля требует отдельного внимания: у многих электромобилей тяговая батарея расположена именно там. Поэтому после ударов о препятствия и наезда на крупные неровности проверяйте состояние ее защитного корпуса и креплений.

Впрочем, дополнительная защита не всегда идет автомобилю на пользу. Карандин предупреждает: владельцы иногда ставят неоригинальные металлические элементы днища и батарейного блока. Некачественный металл активно корродирует, а при контакте с корпусом батареи создает дополнительные риски повреждения.

Родионов рекомендует регулярно смывать соленую грязь с днища, контролировать состояние защитных элементов и обращать внимание на следы механических повреждений. При этом любые работы с высоковольтными разъемами должны выполнять только квалифицированные специалисты.

Подготовка к зиме

Перед наступлением морозов эксперты рекомендуют оценить состояние 12-вольтового аккумулятора, тяговой батареи, системы терморегулирования и отопления, а также зарядных разъемов и кабелей.

Бондарь советует отдельно проверить охлаждающую жидкость, ее морозостойкость, герметичность контуров, работу насосов и клапанов. Не стоит забывать и о тормозной системе. Из-за активного использования рекуперации фрикционные тормоза электромобиля могут задействоваться реже, что в условиях влажной погоды и дорожных реагентов повышает риск коррозии дисков и закисания механизмов.

Для гибридов также действует регламент обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, перед зимой проверьте шины, давление в них, подвеску и состояние защитных элементов днища.

Наконец, перед холодным сезоном нелишним будет проверить наличие обновлений программного обеспечения. Они могут корректировать алгоритмы терморегулирования, зарядки и управления энергопотреблением.

Главная рекомендация экспертов – не откладывать диагностику до первых серьезных морозов. Проверка аккумуляторов, отопления, зарядного оборудования и защитных элементов заранее поможет снизить риск неприятных ситуаций зимой.

Недавно «За рулем» рассказывал о проблемах в крупном каршеринговом сервисе.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!