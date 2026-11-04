ИИ поможет новым внедорожникам Hyundai на бездорожье и при буксировке прицепов

Hyundai разрабатывает ИИ для буксировки, бездорожья и предсказания поломок

Обычно автобренды не спешат делиться тем, что разрабатывают втайне. Но порой утечка происходит сама собой – через кадровые объявления. Так стало известно, чем занята Hyundai: ее техническому центру в Сьюпириор-Тауншип, штат Мичиган, требуется инженер по системам управления на основе ИИ.

В тексте вакансии говорится о машинах следующего поколения трех марок – Hyundai, Kia и Genesis, которые делают для рынка Северной Америки. Кандидату предстоит иметь дело с машинным обучением, обучением с подкреплением и прогнозирующим управлением.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Самое любопытное припрятано в конце описания. Будущий сотрудник займется тяжелой буксировкой и ездой по бездорожью. Цель – научить автомобиль определять массу груза, вес прицепа и сцепление шин с дорогой. Причем без отдельного набора датчиков под каждый из этих параметров.

Сработает ли затея – вопрос открытый, зато ставки высоки. Машина, которая сама понимает, сколько везет или тянет, сможет подстраивать под нагрузку двигатель, тормоза и систему стабилизации, причем без участия водителя. А точная оценка сцепления даст возможность на ходу адаптироваться к гравию, грязи и скользкому покрытию.

В Hyundai называют две технологии – «интеллектуальный ассистент буксировки» и «адаптацию к рельефу». С ИИ их напрямую не связывают, хотя догадаться несложно: по сути, речь об одном и том же – об автомобиле, который разумнее реагирует на меняющиеся условия.

Есть и третий сюжет, пожалуй самый интересный. Инженер займется алгоритмами, предсказывающими отказ узлов, причем именно в момент буксировки или езды по бездорожью. Доведи такую систему до серии – и Hyundai сможет предупреждать водителя заранее: до того, как сломается полуось, перегреется коробка или перестанут тормозить колодки.

Похоже, автопроизводители все чаще выдают свои планы невольно — в Geely, например, уже рассказали о будущем бензиновых двигателей.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!