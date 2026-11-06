У новых Land Cruiser Prado нашли опасный дефект: объявлена отзывная кампания

В Китае отзывают Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h из-за топливной магистрали

Под отзыв в Китае попали 55 477 гибридных внедорожников Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h. Причина – возможный дефект топливной магистрали, о чем CarNewsChina сообщает со ссылкой на уведомления Государственного управления по регулированию рынка КНР (SAMR). Часть этих машин, по данным издания, могла приехать в Россию по параллельному импорту.

Toyota Land Cruiser Prado

Эксперты выяснили: при эксплуатации фиксаторы быстросъемного соединения топливной линии способны приподниматься. Если машина получит удар, магистраль может отсоединиться – тогда не исключена утечка топлива. Расследование, кстати, запустил сам SAMR; нынешний отзыв стал его итогом.

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Под кампанию попадают 47 347 гибридов Land Cruiser Prado китайской сборки и 8130 импортированных гибридов Lexus GX 550h. Все эти автомобили выпустили с июля 2024 по октябрь 2026 года.

Дилерские центры проверят быстросъемные соединители, поставят защитные пластины, а если понадобится – заменят топливные магистрали.

В Северной Америке Toyota параллельно проводит похожие кампании по топливной системе гибридов Land Cruiser. На сервис там отправятся около 106 000 автомобилей в США и 6721 в Канаде.

Отдельно SAMR опубликовало уведомления об отзыве в Китае 121 260 электрокаров Toyota bZ3X и bZ7. У них нашли дефекты передней подвески, программного обеспечения тормозов и системы рулевого управления.

О других массовых отзывах автомобилей в России «За рулем» уже рассказывал.

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