Требование получать права категории «М» грозит массовым увольнением курьеров

Ассоциация микромобильности предлагает отменить введение прав для доставщиков

После приравнивания мощных электровелосипедов к мопедам часть курьеров перестанут работать, а время ожидания заказов увеличится по времени и цене.

Такое мнение высказала Ксения Эрдман, председатель Ассоциации микромобильности, куда входят основные игроки рынка проката – «Яндекс Go», «МТС юрент» и Whoosh.

По ее словам, законопроект Минтранса о поправках в ПДД нуждается в корректировках по части регулирования курьерской техники. В частности, Ассоциация предлагает отменить предполагающееся введение прав категории М для водителей мощных электровелосипедов.

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Напомним, к мопедам – с обязанностью получать права категории М, если никакая категория не открыта ранее – Минтранс предлагает причислить электровелосипеды и электросамокаты с мощностью двигателя свыше 250 Вт. Эрдман полагает, что в этом вопросе необходимо не введение прав, а отдельные условия: в частности, обучение и информирование курьеров о ПДД могут взять на себя сами операторы доставки.

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