Китайская марка начала переводить свои модели на метиловый спирт

Geely расширила гамму Emgrand L EM-i метанольной версией EF

Geely пополнила гамму седана Emgrand L EM-i новой модификацией EF – на домашнем рынке ее знают как Galaxy Starshine 6. Стартовая цена с учетом ограниченных по времени скидок – 76 800 юаней, что соответствует примерно 930 тысячам рублей. Без акций машина стоит от 86 800 до 106 800 юаней (1,1-1,3 млн рублей).

Габариты новинки – 4806 × 1886 × 1490 мм, колесная база – 2756 мм.

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Самое интересное здесь – силовая установка. Под капотом стоит атмосферный четырехцилиндровый двигатель 1.5 мощностью 125 л.с. Оснащен он системой непосредственного впрыска топлива под давлением 350 бар и энергией зажигания 120 мДж. Зачем такие цифры? Благодаря им мотор способен работать при температуре до минус 40 градусов Цельсия.

Термический КПД агрегата доходит до 48,15%. Ключевая же особенность – способность работать и на бензине, и на метаноле, то есть метиловом спирте. Кстати, для развития этого направления Geely еще раньше построила по всему Китаю 1400 метанольных заправок.

Второй элемент установки – электромотор пиковой мощностью 140 кВт (188 л.с.). Крутящий момент он передает через одноступенчатую коробку DHT. LFP-батарея доступна в двух вариантах – на 17 и 28,3 кВт·ч. В сумме запас хода седана достигает 1880 км.

По расходу метанола цифры такие: 6,7 литра на 100 км. При цене спирта 2,9 юаня (около 36 рублей) за литр поездка на 100 км обходится в 200 юаней – это 2,4 тысячи рублей. На пробеге в 100 тысяч км владелец может сэкономить до 30 тысяч юаней (370 тысяч рублей).

О судьбе бензиновых двигателей Geely «За рулем» уже уже рассказывал.

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