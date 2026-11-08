Рекордные убытки и планы по закрытию заводов: нынешняя реальность Volkswagen

Убыток 5,8 млрд евро, закрытие 4-х заводов: Volkswagen в глубоком кризисе

Западные издания – Fortune, Euronews, Christian Science Monitor – вместе с отчетами GlobalData описывают Volkswagen как компанию в системном кризисе. Рекордные убытки, разговоры о закрытии заводов, угрозы масштабных забастовок: все это уже не прогнозы, а повседневная реальность концерна.

Причина при этом кроется не только в геополитике или растущих тарифах. Провалилось прежде всего само руководство. Квартальный убыток в 5,8 млрд евро – не случайная просадка, а сигнал о том, что вся бизнес-модель работает плохо.

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Убыток 5,8 млрд и закрытие заводов

Отвечать на это в Volkswagen решили беспрецедентной реструктуризацией. Она предполагает закрытие четырех заводов в Германии и сокращение от 50 до 120 тысяч рабочих мест уже к 2030 году. Сам процесс обойдется в 31 млрд евро.

Два главных удара, подкосивших финансовые показатели, – провал продаж в Китае и очередные импортные пошлины от США. Именно они сильнее всего просадили выручку.

На фоне таких планов в Германии звучат угрозы масштабных забастовок. Обстановка, прямо скажем, не располагает к спокойным переговорам с профсоюзами.

Отставание в софте и батареях

Автомобильный рынок за последние годы сильно переменился. Tesla и китайские бренды превратили машину в «компьютер на колесах» и перетянули на себя внимание автовладельцев, а у «немецкой тройки» внятного ответа тогда не нашлось.

GlobalData указывает: Volkswagen до сих пор предлагает стандартные, уже устаревшие мультимедиасистемы и редкие обновления, за которыми зачастую приходится ехать к дилеру. BYD, Xiaomi и другие китайские марки действуют иначе – сверхбыстрые процессоры, огромные OLED-экраны, напоминающие телевизоры, ежемесячные апдейты, голосовые ассистенты. И все это по доступным ценам.

Битву за аккумуляторы китайцы тоже выиграли. Пока Volkswagen зависел от сторонних поставщиков, тот же BYD создал собственные революционные батареи Blade Battery – электромобили стали дешевле, безопаснее и получили огромный запас хода. В отчете GlobalData приводится точная метафора: "многолетние бюрократические процессы делают Volkswagen похожим на огромный танкер, которому требуются километры, чтобы повернуть. Китайские же стартапы – это юркие и быстроходные катера".

Доля в Китае упала с 25% до 12%

Потерей КНР проблемы, впрочем, не ограничиваются – это лишь верхушка айсберга. Китай остается крупнейшим авторынком планеты, но доля немецких брендов там рухнула с 25% в 2020 году до 12% к 2026-му.

Ценовая война, развязанная местными производителями, убивает маржинальность Volkswagen. Демпинговать концерн не может: расходы слишком высоки. Круг замкнулся.

Страшнее другое. «Китайцы» пришли на домашний для немцев европейский рынок: за последние пять лет их доля в Европе выросла с 0,6% до 9%. Японцев они уже обогнали – просто потому, что китайские электромобили банально дешевле.

Центр в Хэфэе и партнерство с Xpeng

Опускать руки Volkswagen не торопится и ищет способы выжить. Например, вкладывает 3 млрд евро в исследовательский центр в Хэфэе.

Показательный шаг – объединение с китайской Xpeng. Фактически это признание: «мы больше не умеем делать лучший софт и электрику сами».

Стратегия «В Китае, для Китая», где Xpeng предоставляет архитектуру для новых автомобилей концерна, – трансформация болезненная. Зато она позволяет удержаться на рынке. Не провести ее – значит поставить под удар финансы и статус ведущего мирового автопроизводителя.

О том, как китайские автомобили покоряют европейский рынок, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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