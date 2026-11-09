В Россию вернулся хорошо известный кроссовер Nissan с очень приятной ценой

Nissan X-Trail T32 из Китая предлагают в России с ценами от 2,6 млн рублей

Nissan X-Trail третьего поколения (T32) теперь привозят в Россию из Китая – хотя у модели существует локализованная версия российской сборки. К нам везут рестайлинговые машины 2025-2026 года выпуска с атмосферным двигателем, который подпадает под льготный утильсбор.

Под капотом у такого X-Trail – 2,0-литровый «атмосферник» на 151 силу. С вариатором CVT и передним приводом он идет во всех комплектациях «третьего» кроссовера китайской сборки. Цены на машины из наличия стартуют с 2 595 000 рублей.

Nissan X-Trail

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Омская компания оценила новый X-Trail в 2 595 000 рублей. Речь о богатой комплектации Leading: полностью светодиодная оптика, легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, медиасистема с сенсорным экраном и фирменные электронные ассистенты Nissan. Среди них – адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора 360°, системы контроля слепых зон и предотвращения столкновений.

Еще один такой кроссовер выставлен в Оренбурге за 2 650 000 рублей. В объявлении сразу оговаривается: цена может быть рассчитана с льготным утильсбором, а не с коммерческим. С коммерческим утильсбором ценник на такую машину будет выше 3 000 000 рублей.

Интерьер Nissan X-Trail

Московский автосалон уже уплатил полный утильсбор и включил его в цену – такой кроссовер продают за 3 330 000 рублей. Частный продавец из подмосковного Раменского просит 3 500 000. В Липецке и Петрозаводске аналогичные машины оценили в 3 690 000 рублей.

У крупных и официальных дилеров Nissan, предоставляющих собственную гарантию, ценники самые высокие. В Санкт-Петербурге такие кроссоверы стоят от 3 560 000 рублей, в Екатеринбурге – от 3 799 000, а в Москве – от 3 820 000 и зачастую 4 150 000 рублей.

С поставкой под заказ география продаж расширяется. Помимо уже перечисленных городов, X-Trail готовы привезти в Ставрополе, Самаре, Саратове, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Смоленске, Мурманске, Архангельске, Магнитогорске, Вологде, Перми, Брянске и Владивостоке.

О том, как складывается цена нового автомобиля, «За рулем» уже рассказывал на примере Волги С50.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan