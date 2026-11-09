Микровэн Damas приносит UzAuto больше прибыли, чем современные модели

Семейство Damas/Labo оказалось прибыльнее, чем Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker

В прошлом году микровэн Chevrolet Damas и грузовичок Labo на его базе принесли производителю больше прибыли, чем кроссовер Tracker и седаны Cobalt и Onix.

Все указанные модели выпускает узбекистанский производственный холдинг UzAuto, но делают их на разных заводах. Предприятие в Асаке, где собирают Cobalt, Onix и Tracker, в 2025 году принесло прибыль в размере 171,4 млн долларов. А площадка в Питнаке, занимающаяся выпуском Damas и Labo (не путайте с новым Damas Move/Max, это другая машина), оказалось в плюсе существенно серьезнее – прибыль составила 190,1 млн долларов.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Это при том, что узбекистанские Cobalt, Onix и Tracker пользуются спросом в стране и за ее пределами, а Cobalt, включая обновленную версию Cobalt MCM – и вовсе седан-бестселлер в Узбекистане. Зато Damas очень дешев: у Узбекистане около 600 тысяч на наши деньги, в РФ отдельные дилеры привозят их по 1,0-1,3 млн рублей.

Напомним, Damas – это очень маленький вэн (длина 3845 мм, база 1840 мм) с карбюраторным (!) 3-цилиндровым мотором объемом 0,8 литра, МКП и задним приводом. При этом он 7-местный, посадочная схема – 2+3+2. Никаких функций вроде ABS, усилителя руля или электроприводов стеклоподъемников в комплектации нет. Зато есть два отопителя (второй – для задней части салона) и магнитола. Грузоподъемность культового «кирпича» – 560 кг.

Ранее «За рулем» рассказал, как на Damas поставили домашний кондиционер.