Электромобиль без льгот: Evolute вернул почти миллионную скидку

Автобренд Evolute резко снизил цены на новые модели

Российская марка Evolute, которую продвигает «Моторинвест», переписала ценники на все три кроссовера актуальной линейки. Речь о машинах 2026 года выпуска: максимальная выгода по ним доходит до 925 тысяч рублей. Повод понятный – с октября 2026-го в стране перестала работать госпрограмма льготного автокредитования для электромобилей и гибридов.

Скидки Evolute вместо госпрограммы

Та программа покрывала до 35% стоимости автомобиля с «альтернативной» силовой установкой, но не больше 925 тысяч рублей. После ее остановки такие машины в России фактически подорожали на ту же сумму. Компенсировать разницу «Моторинвест» попробовал еще в октябре: запустил собственную акцию «Экосубсидия Evolute» с 10% скидкой от рекомендованной розничной цены.

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Пример из того периода – электрический i-Joy в начальной комплектации «Бизнес». Без скидок он стоил 3 124 000 рублей, а с максимальными выгодами его можно было забрать за 2 540 000. Экономия составляла 584 тысячи, то есть до прежнего уровня господдержки предложение все равно не дотягивало.

С 9 ноября подход изменили: скидки на новые автомобили 2026 года выпуска увеличили. У того же i-Joy максимальная выгода теперь сравнима с тем, что давала льготная кредитная программа. Сумма складывается из трех частей: прямая скидка 462 600 рублей, трейд-ин на 150 000 и «Экосубсидия Evolute» – 312 400 рублей при оформлении кредита.

i-Joy: до 925 тысяч рублей

На официальном сайте марки указано: максимальная скидка на i-Joy 2026 года достигает 925 000 рублей. Базовая комплектация «Бизнес» после всех выгод стоит 2 199 000 рублей вместо 3 124 000. В топовом исполнении «Сити+» ценник без дисконта – 3 324 000 рублей, а после максимальной скидки – 2 399 000.

Evolute i-Joy

Габариты компактного кроссовера – 4306 х 1868 х 1645 мм, колесная база – 2715 мм. На передней оси трудится единственный электромотор мощностью 163 л.с. и с моментом 290 Нм.

Тяговая батарея на 51,87 кВт·ч обеспечивает 386 км по циклу WLTP. Заряд с 30 до 80% на станции постоянного тока занимает 18 минут.

i-Space: гибрид с разными выгодами

У гибридного i-Space 2026 года максимальная скидка чуть меньше – 891 тысяча рублей. Работает она только для полноприводной версии при оплате наличными. Внутри выгоды – прямая скидка 751 000 рублей и 140 000 за трейд-ин. Цена единственной комплектации i-Space 4×4 падает с 3 890 000 до 2 999 000 рублей.

Evolute i-Space

Если тот же полноприводный гибрид брать в кредит, дисконт другой – 736 000 рублей. Сюда входят 211 000 прямой скидки, 140 000 за трейд-ин и 390 000 по «Экосубсидии Evolute». Итоговая стоимость – 3 149 000 рублей.

Переднеприводная пятиместная версия за наличные экономит 836 тысяч: 696 тысяч прямой скидки плюс 140 тысяч за трейд-ин. Вместо 3 585 000 рублей машина обойдется в 2 749 000. Кредитный вариант дает выгоду 736 000 рублей: 237 500 прямой скидки, 140 000 за трейд-ин и 358 500 по «Экосубсидии Evolute». Тогда ценник – 2 849 000 рублей.

Семиместный i-Space с передним приводом покупают на тех же условиях, что и пятиместный. За наличные скидка тоже 836 000 рублей, цена – 2 849 000. В кредит выгода составляет 736 000, а автомобиль стоит 2 949 000. Без дисконтов такой SUV с салоном на семь мест оценивается в 3 685 000 рублей.

Размеры i-Space – 4760 х 1865 х 1710 мм, колесная база – 2785 мм. В основе – последовательная гибридная система с 1,5-литровым ДВС на 90 л.с. В начальных версиях он работает с передним электромотором на 218 л.с. и 330 Нм. Полноприводная модификация получает дополнительный двигатель на задней оси; суммарная отдача – 367 л.с. и 470 Нм.

Батарея на 25,1 кВт⋅ч дает до 165 км электрического пробега. В гибридном режиме i-Space способен проехать до 1250 км.

i-Sky: новая модель из Липецка

Самый свежий электрокар линейки – i-Sky второго поколения. Его производство началось в Липецкой области в октябре. Продается он в единственной комплектации «Стандарт» с рекомендованной ценой 3 515 000 рублей.

Максимальная скидка на i-Sky самая скромная в линейке – 565 000 рублей. В нее входят прямая скидка 305 000 и 260 000 по «Экосубсидии Evolute». Выгода действует только при покупке нового кроссовера в кредит; в таком случае цена опускается до 2 950 000 рублей.

Evolute i-Sky

Габариты i-Sky – 4685 х 1900 х 1613 мм, колесная база – 2775 мм. Привод только передний: электромотор выдает 218 л.с. и 310 Нм. Литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением имеет емкость 62 кВт·ч, обеспечивает до 424 км запаса хода, а заряд с 30 до 80% занимает 28 минут.

О том, что кроссовер Evolute i-Space переходит на российскую батарею, «За рулем» уже рассказывал.

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