В Россию вернулся надежный японский кроссовер с полным приводом: актуальные цены

Новые кроссоверы Honda CR-V предлагаются в России с ценами 3,69 млн рублей

Официальные поставки Honda в Россию прекратились давно, но машины продолжают приезжать – просто по другим каналам. Только кроссоверов CR-V сейчас выставлено на продажу несколько сотен экземпляров, а цены стартуют с отметки 3,69 млн рублей.

Honda CR-V

Порог входа задает Москва. На одном из известных классифайдов за эти деньги из наличия предлагают новый полноприводный Honda CR-V 2023 года выпуска в богатой комплектации Premium.

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Кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, восемь динамиков, датчики света и дождя, система «старт-стоп», 18-дюймовые легкосплавные диски – это лишь часть списка. Сюда же идут адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, парктроники спереди и сзади, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. В общем, набор для версии Premium подобран плотно.

В Воронеже, Казани и Чебоксарах ту же сумму просят, но машину придется ждать – только под заказ. Зато в Новосибирске, Липецке и Кирове кроссовер есть в наличии, правда уже за 3 830 000 рублей.

Чуть выше планка в Кемерово и Самаре – 3 840 000 рублей за несколько выставленных экземпляров. А в Чебоксарах, Набережных Челнах и Челябинске ценник вырос до 3 850 000-3 900 000 рублей.

Крупные автосалоны, включая площадки со статусом официальных дилеров, традиционно держат наценку выше. Именно поэтому в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и прочих городах-миллионниках большинство новых Honda CR-V стоит дороже 4 000 000 рублей.

Практически все кроссоверы, которые сейчас продаются, – бензиновые. Под капотом у них 1,5-литровый турбомотор на 193 л. с., работающий в паре с вариатором и полным приводом Real-Time AWD. Задние колеса подключаются автоматически, когда передние начинают буксовать.

Интерьер Honda CR-V

Отдельные машины оснащены гибридной силовой установкой. Входящий в ее состав 2,0-литровый ДВС вращает генератор для зарядки батареи, а в некоторых режимах передает крутящий момент на колеса напрямую. Пару ему составляет электромотор, суммарная отдача – 204 л. с., привод тоже исключительно полный.

Между прочим, раньше CR-V попал в рейтинг кроссоверов и внедорожников, у которых больше всего шансов пройти 250 тыс. миль (порядка 400 тыс. км) без серьезных поломок. По этому показателю он обошел Toyota RAV4 и Highlander, Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL.

До этого эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V одним из лучших кроссоверов на рынке в 2026 году. В ходе исследования учитывались надежность, сохранение остаточной стоимости на вторичном рынке и результаты тестов на безопасность.

О том, откуда в России берутся иномарки без официальных поставок, «За рулем» уже рассказывал.

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