В РФ появится очень крутой мотоцикл — сколько такой будет стоить?

Компания КТМ анонсировала появление в России мотоцикла для дальних путешествий

Австрийская мотоциклетная марка KTM анонсировала в России модель KTM 690 Rally – она стала доступна к предзаказу у дистрибьютора «КТМ Автодом».

KTM 690 Rally – байк из серии Adventure, и он создан под дальние дистанции по пересеченной местности. В ходе разработки мотоцикла платформу флагманского 690 Enduro R усовершенствовали для увеличения запаса хода. Модель снабдили специальной раллийной башней со встроенным ветровиком и компактной полноцветной приборкой 4,2". У машины три бака – спереди два общей емкостью 7 литров, и сзади один – еще на 13 литров.

Одноцилиндровый четырехтактник объемом 692,7 куб.см. выдает 79 л.с. и 73 Н·м. и работает в паре с 6-ступенчатой коробкой. Подвеска – регулируемая WP Xplor с ходом 265 мм спереди и 250 мм сзади. Тормозная система – как у родственного 690 Enduro R: Brembo с дисками диаметром 300 мм спереди и 240 мм сзади. Снаряженная масса байка без топлива – 161,5 кг, высота по седлу – 935 мм, дорожный просвет – 265 мм.

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В Европе прайс на новинку начинается от 13 495 евро, причем к дилерам первые мотоциклы придут в ноябре или декабре. У нас же цены пока не объявлены и даже точные сроки поставки не определены, хотя модель можно предзаказать – и желающие уже есть. В качестве ориентира можно взять российскую цену соплатформенника KTM 690 Enduro R – около 1 549 900 рублей. Новый KTM 690 Rally, с учетом всех доработок, будет минимум на «сотку» дороже.

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