Названы десять самых практичных мотоциклов двойного назначения

Topspeed перечислил 10 лучших мотоциклов для бездорожья и асфальта

Для тех, кто ищет мотоцикл , способный одинаково уверенно чувствовать себя и на городском асфальте, и на проселочных дорогах, портал Topspeed составил рейтинг самых практичных моделей двойного назначения 2026 года. Универсальность таких байков особенно ценна в условиях неидеального дорожного покрытия.

Yamaha WR125R

Открывает список самый доступный способ войти в мир эндуро.

Новинка 2026 года поражает экономичностью: расход всего 3,2 л/100 км, а полного бака хватает на 320 км пути.

Под капотом – современный 125-кубовый двигатель с жидкостным охлаждением и технологией VVA, которая адаптирует характеристики впуска под любые обороты.

Yamaha WR125R

Honda CRF300L

Легендарный «двухцелевой» мотоцикл с 286-кубовым мотором мощностью 27,3 л. с. и снаряженной массой всего 141 кг. Идеальный выбор для новичков благодаря легкости и предсказуемости. Версия 2025 года получила обновленную подвеску, настроенную с учетом реального опыта райдеров.

Honda CRF300L

Kawasaki KLX300

Этот байк выделяется серьезной подвеской: 43-мм перевернутая вилка с регулировкой сжатия и полноценно настраиваемый задний амортизатор – опции, характерные для более дорогих моделей. В паре с 292-кубовым мотором (28 л. с.) это позволяет точно настроить мотоцикл как для дальних поездок с грузом, так и для агрессивной езды по тропам. И все это по конкурентной цене.

Kawasaki KLX300

Далее следуют Beta Alp 4.0, KTM 390 Enduro R, Suzuki DR-Z4S, Husqvarna FE 501S, Honda CRF450RL, Suzuki DR650S, KTM 690 Enduro R.

