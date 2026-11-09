Старт продаж нового Урала — цена и сравнение с прежними моделями

Дилеры российского бренда Ural в США запустили продажи мотоцикла Ural Neo 500

В Штатах стартовали продажи Ural Neo 500 – как известно, под этим названием скрывается существенно доработанный китайский байк Yingang SUV500 с 450-кубовым двигателем жидкостного охлаждения. Будет ли эта модель в РФ?

Вкратце напомним хронологию событий: в 2024 году, чтобы спасти компанию от полного краха после разрыва логистических цепочек и закрытия доступа к западным комплектующим, давно и успешно работающий на американский и европейский рынки российский бренд Ural вынужден был полностью пересматривать стратегию. Впервые о Ural Neo 500 заговорили летом 2025-го – по задумке, коллаб с китайцами должен помочь пережить сложные времена.

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С тех пор действовавшее с 2022 года производство в Казахстане приостановлено, а головное предприятие в Ирбите (Ирбитский мотоциклетный завод, ИМЗ) работает в ограниченном режиме. Основная же тема – производство новых байков Ural Neo 500 в китайском городе Чунцин. Оно стартовало в январе 2026 года, и первую партию мотоциклов сразу отправили в Японию.

В феврале 2026-го компания сообщила о доработке модели под рынок США. К настоящему моменту известно, что инженеры ИМЗ пересмотрели почти 80% китайских элементов конструкции. Рама и вилка получили усиление, а сцепление, тормоза и электрика – полностью заменены. Руль оснастили гидравлическим демпфером, оптимизировали крепление коляски.

Кстати, привода на коляску тут нет – рядная «двойка» Zonsen объемом 446 куб. см и мощностью 35 л.с. через 5-ступенчатую МКП вращает лишь заднее колесо. Зато сама коляска – один в один как на каноничных Уралах прошлых лет, что немного диссонирует с дизайном байка, зато приятно щекочет ностальгию.

Зачем это американцам – не совсем понятно, но они хорошо знают классический Ural Gear Up, а потому оценят увеличившийся на пару литров багажник (85 л), уменьшившийся на 22 кг сухой вес (334 кг) и цену: от 13 999 до 16 839 долларов (без налогов) с доставкой и сборкой. Gear Up в Америке стоит примерно в 22 тысячи... У нас Neo 500 пока не продается, но на сайте есть отметка «скоро в продаже».

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