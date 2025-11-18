Выпуск классических Уралов «заморожен» — что дальше?

Бренд Ural приостановил выпуск традиционных мотоциклов и организует сборку в КНР

Отечественный производитель мотоциклов Ural приостанавливает экспорт классических моделей и сосредотачивается на дебюте новой линейке Ural Neo, разрабатываемой совместно с китайской компанией Yingang.

Об этом сообщил президент компании Илья Хайт в письме, оказавшемся в распоряжении источника. Президент отметил, что производство мотоциклов, перенесенное в Казахстан в 2022 году, стало невозможно поддерживать из-за разорванной логистики, роста расходов и падения рентабельности. В 2024-2025 годах компания несла убытки на сборке буквально каждого классического Урала, сообщил Хайт.

При этом о полном отказе от выпуска «исконных» мотоциклов речи нет: выпуск в Казахстане приостановлен «на неопределенный срок», а головное предприятие в Ирбите (Ирбитский мотоциклетный завод, ИМЗ) продолжает работу в ограниченном режиме, выпуская запчасти на экспорт и мелкими сериями делая мотоциклы для РФ.

В компании надеются сохранить инженерный штат, оборудование и документацию, чтобы можно было возобновить выпуск классических байков. При этом, чтобы удержать бренд на плаву в моменте, компания создала линейку Ural Neo – в партнерстве с китайской Yingang, многие годы выпускающей мотоциклы с коляской.

Первый продукт, Ural Neo 500, создан совместно российскими и китайскими инженерами, о простой переклейке шильдиков речи не идет, заверяет Хайт. Производство таких мотоциклов с 450-кубовым мотором жидкостного охлаждения организовано в Китае. Они будут дешевле традиционных Ural Gear Up (15 тысяч долларов против 20 тысяч), а их успешный старт поможет подтянуть выпуск «классиков» и запчастей к ним.

