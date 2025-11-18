#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ural Neo 500
18 ноября
Выпуск классических Уралов «заморожен» — что дальше?
Бренд Ural приостановил выпуск традиционных...
Названы главные минусы автомобилей УАЗ
18 ноября
Названы главные минусы автомобилей УАЗ
Эксперт Кузин перечислил 12 недостатков...
Hyundai Crater
18 ноября
Дерзкий внедорожник от Hyundai бросит вызов Bronco и Land Cruiser. Первые изображения
Hyundai покажет внедорожник Crater Concept 20...

Выпуск классических Уралов «заморожен» — что дальше?

Бренд Ural приостановил выпуск традиционных мотоциклов и организует сборку в КНР

Отечественный производитель мотоциклов Ural приостанавливает экспорт классических моделей и сосредотачивается на дебюте новой линейке Ural Neo, разрабатываемой совместно с китайской компанией Yingang.

Рекомендуем
Буратино, Стиралка, Каблук — как появились имена грузовых Москвичей

Об этом сообщил президент компании Илья Хайт в письме, оказавшемся в распоряжении источника. Президент отметил, что производство мотоциклов, перенесенное в Казахстан в 2022 году, стало невозможно поддерживать из-за разорванной логистики, роста расходов и падения рентабельности. В 2024-2025 годах компания несла убытки на сборке буквально каждого классического Урала, сообщил Хайт.

Ural Neo 500
Ural Neo 500
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом о полном отказе от выпуска «исконных» мотоциклов речи нет: выпуск в Казахстане приостановлен «на неопределенный срок», а головное предприятие в Ирбите (Ирбитский мотоциклетный завод, ИМЗ) продолжает работу в ограниченном режиме, выпуская запчасти на экспорт и мелкими сериями делая мотоциклы для РФ.

Ural Neo 500
Ural Neo 500

В компании надеются сохранить инженерный штат, оборудование и документацию, чтобы можно было возобновить выпуск классических байков. При этом, чтобы удержать бренд на плаву в моменте, компания создала линейку Ural Neo – в партнерстве с китайской Yingang, многие годы выпускающей мотоциклы с коляской.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Первый продукт, Ural Neo 500, создан совместно российскими и китайскими инженерами, о простой переклейке шильдиков речи не идет, заверяет Хайт. Производство таких мотоциклов с 450-кубовым мотором жидкостного охлаждения организовано в Китае. Они будут дешевле традиционных Ural Gear Up (15 тысяч долларов против 20 тысяч), а их успешный старт поможет подтянуть выпуск «классиков» и запчастей к ним.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
18.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0