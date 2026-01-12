#
12 января
12 января
12 января
Мотоцикл Ural нового поколения пошел в производство

Новые российские мотоциклы Ural Neo 500 начали поставлять в Японию

Российский мотоциклетный бренд Ural начал производство новой модели Ural Neo 500, созданной совместно с китайской компанией Yingang.

Первая партия таких мотоциклов с коляской уже отправлена в Японию, пишет источник со ссылкой на соцсети компании. Количество единиц техники в партии не уточняется. Напомним, Ural Neo 500 создан для поддержания бренда, переживающего сложные времена и трудности со сбытом классических мотоциклов, ведущих родословную от советских моделей. Выпуск Ural Neo 500 организован в Китае на мощностях Yingang.

Разработка Ural Neo 500 велась совместно китайскими и российскими инженерами, сообщала ранее пресс-служба отечественного бренда. Байк комплектуется двигателем Zonsen с жидкостным охлаждением, рабочий объем составляет 446 куб.см. В компании заявляют, что новый мотоцикл получился менее тяжелым и более маневренным, чем прежние Уралы. Цена Ural Neo 500 находится в пределах 15 тысяч долларов – против 20 тысяч у классических Ural Gear Up последних лет выпуска.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
12.01.2026 
