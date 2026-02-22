Ural Neo 500 прошел финальную доводку: прощай, китайское прошлое

Ural официально завершил разработку Neo 500 и готовится к старту продаж

Разработка Ural Neo 500 официально завершена.

Год инженеры доводили платформу до ума, и теперь готова финальная спецификация. Главный инженер Василий Хозеров после последнего теста признался: Все, на чем я ездил раньше, все еще было Yingang SUV500. Но сейчас, впервые, я проехал на Ural Neo 500 – и мне он очень понравился».

Инженеры прошлись буквально по каждой детали: под капотом полностью пересмотрели систему подачи воздуха и настройки двигателя, перенастроили сцепление, чтобы оно работало мягче и четче.

Шасси тоже не оставили в покое – усилили вилку, тормозные узлы, добавили гидравлический демпфер руля, а коляску теперь крепят по-новому, переработав всю геометрию. В подвеске – свежие амортизаторы и даже поставили «ручник», чтобы коляска не укатывалась на парковке. Мелочи вроде рычагов, переключателей на руле, проводки и приборки тоже довели до ума.

Правда, окончательный вердикт новинке вынесут только сами райдеры, когда начнут наматывать километры. Пока же оценить новинку в деле смогут жители нескольких штатов США, куда приедет демо-тур.

Выход новинки на рынок должен состояться до конца 2026 года. В продажу мотоцикл должен поступить до конца года по цене около 15 тысяч долларов. Собирать модель будут в Китае.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»